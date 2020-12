Grosjean nem bánja, hogy bemutatták a balesetének felvételeit

Romain Grosjeant nem zavarja, hogy a Forma-1 televíziós közvetítésében bemutatták múlt vasárnapi balesetének képeit. A döntést élesen bíráló Daniel Ricciardo egyeztetett erről a jogtulajdonossal.

Bejárták a világ tévétársaságait, sajtóját és a közösségi médiát is Romain Grosjean múlt vasárnapi, életveszélyes balesetének felvételei, és ez több pilótát is kihozott a sodrából, köztük Daniel Ricciardo és Sebastian Vettel is bírálta, hogy adásba kerültek a felkavaró képek.

Ross Brawn, az F1 sportért felelős ügyvezetője azt mondta, csak a normális eljárást követték, amikor kiderült, hogy Grosjean komolyabb sérülések nélkül megúszta a balesetet, a Mercedes csapatfőnökének sem volt kifogása a felvételek bemutatása ellen. Még az érintett is elárulta, a tévén keresztül próbálta jelezni a családjának, hogy jól van, és hordágy nélkül is el tudott jutni a mentőig.

Grosjean a hétvégén zajló Szahíri Nagydíj előtt kijelentette, a balesetének belső kamerás felvételét ő sem látta (a becsapódás pillanatát nem hozták nyilvánosságra), de szeretné megnézni, hogy mi történt, mert úgy véli, „mindig lehet tanulni valamit.”

„Tanulhatunk abból, hogy egy pilóta miként viselkedik ilyen pillanatokban. Azt persze megértem, hogy néhány versenyzőt zavartak a visszajátszások. Kevin [Magnussen] például aggódott, hogy bár álltam a lábamon, lehettek belső sérüléseim.”

„A baleset még ma is őrületesnek tűnik. Ha én néztem volna a tévében, én is azt gondoltam volna, hogy a srác meghalt, de a tévés képek segítenek az embereknek megérteni a történteket és azt, hogy ez nem csak egy álom volt. Jó látni, hogy még akkor is túl lehet élni egy ilyen balesetet, ha valaki a lángok közé kerül.”

Ricciardo elárulta, a Formula One Management képviselői már közvetlenül azután felvették vele a kapcsolatot, hogy „undorítónak” nevezte a visszajátszások ismételgetését, de ő inkább várt egy kicsit, és a Szahíri Nagydíj során találkozott Ellie Normannel, az F1 marketingigazgatójával. Hasznosnak tartotta, hogy meghallgatták egymás álláspontját, a felek nem vesztek össze.

„Biztos vagyok abban, hogy vannak levonható következtetések – mondta. – Az egyik az, hogy néhány tévétársaság figyelmeztette a közönséget arra, hogy felkavaró képek jelenhetnek meg, így ha valakinek kisebb gyermekei vannak, akkor volt némi idejük, hogy elvigyék őket a tévétől vagy ilyesmi” – összegzett Ricciardo.

A Renault versenyzője kitért arra is, hogy bár több pilóta is próbált magabiztosnak tűnni a baleset után, szerinte „sokan megéreztük ezt. Arra viszont nem a válasz, hogy megkérdőjeleztem-e, hogy visszaüljek-e az autóba. Csak annyit akartam, hogy [az F1-nél] átgondolják, hogy bennünk mi játszódott le közben.”