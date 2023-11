Óriási káoszt hozhat az Abu-dzabi Nagydíj időmérője - élő

A szabadedzéseken történtek alapján teljesen megjósolhatatlan, ki fogja megnyerni a Forma–1-es szezon utolsó időmérőjét. Abu-Dzabiban ugyanis eddig George Russell és a két McLaren is kiválóan szerepelt, miközben a Red Bullok és a Ferrarik sem találták a megfelelő tempót. Charles Leclerc így is megszerezheti a Ferrari 250. és saját maga 24. pole-ját, utóbbival Michael Schumacher nyomdokaiba lépne. Max Verstappen pedig az időmérős elsőségeket tekintve is egyéni csúcsot érhet el, ugyanis az idényben 12. alkalommal is ő indulhatna az élről a vasárnapi futamon. Nagy izgalmak várhatóak, kövesse velünk az eseményeket!