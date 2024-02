Meglepő helyről érkezhet Hamilton utódja a Mercedeshez

Az idei év eddigi legnagyobb sportszenzációját okozta, amikor kiderült, hogy Lewis Hamilton 2025-től a Ferrarinál folytatja pályafutását. A hétszeres világbajnok utódját még nem nevezték meg, a hírek szerint az Alpine pilótája esélyes lehet a helyére.

Esteban Ocon lehet Lewis Hamilton utódja?

A 27 éves francia versenyző szerződése 2024 végén lejár az Alpine-nál, de korábban sokáig a Mercedes kötelékéhez tartozott, majd a német istálló elengedte az akkor még Renault néven futó csapathoz. A két fél között továbbra sem szűnt meg a kapcsolat, így Esteban Ocon esélyes lehet arra, hogy a távozó Lewis Hamilton helyét átvegye a németeknél.

"Mindig is erősen kötődtem a Mercedeshez. Továbbra is a Mercedes juniorversenyzője vagyok. Ez megmaradt, még ha már nem is vagyok annyira junior. Továbbra is szerződésben állok velük. Szóval ez a helyzet. Majd meglátjuk. Jelenleg azonban teljes mértékben elkötelezett vagyok az Alpine iránt. Erre koncentrálok" - nyilatkozta nemrég az Alpine versenyzője, akit sokakhoz hasonlóan nagyon meglepett Hamilton Ferrarihoz igazolása. Ocon csapattársa, Pierre Gasly azonban tisztában volt mindezzel, szerinte egy ideje nyílt titok volt a váltás.

"Nyilván régóta van már a Mercedesnél, de én tudtam, hogy zajlanak az egyeztetések a Ferrarival. Végső soron már a pályafutása vége felé tart, szóval most vagy soha. Úgy vélem, elég sokáig tartották titokban. Én csak minden jót kívánok neki. A sport szempontjából pedig nyilván izgalmas, ő valaha volt legsikeresebb pilóta, aki most új kihívást keres magának. Biztosan mindenki árgus szemekkel fogja követni" - árulta el az Alpine másik versenyzője.