A Red Bull egyértelmű választ adott Ricciardót illetően a Mercedesnek

A Mercedes-AMG Petronas csapatának vezetősége mindent megtesz, hogy minél hamarabb megtalálja a 2025-ben a Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton utódját. A Red Bull környékén is próbálkoztak, de úgy néz ki, hogy hiába.

Az osztrák csapat tanácsadója, Helmut Marko ugyanis egyértelműen jelezte a németeknek, hogy eszük ágában sincs elengedni hozzájuk Daniel Ricciardót. Mint azt az M4 Sport cikke felsorolja, az ausztrál szerződtetése több szempontból is indokolt lenne.

Egyrészt rutinos versenyző, aki a McLarennél töltött gyengébb időszaka ellenére is megbízhatóan tudná szállítani a pontokat, másrészt roppant népszerű, különösen Amerikában, ahol új szurkolókat és szponzorokat szerezhetne a német csapat Ricciardo révén.

Az sem elhanyagolható, hogy Ricciardo tapasztalt, a rutinra pedig nagy szükség lehet a 2026-os szezonban, amikor a Forma–1 technikai szabályai ismét komoly mértékben megváltoznak majd. 2025-ben pedig lenne ideje összehangolódni a csapattal.

Az osztrák csapat tanácsadója, Helmut Marko azonban egyetlen jól irányzott mondattal lehűtötte a németek lelkesedését.

"Ricciardónak még mindig hosszú távú szerződése van (a Red Bull-lal) és nem elérhető" - mondta. Amihez még azt is hozzá lehet tenni, hogy Ricciardo is jelezte, egyértelműen a Red Bullnál képzeli el középtávon a jövőjét, ahol 2025-ben visszaülne az egyik autóba is.