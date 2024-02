Bemutatták a 2024-es szezon első Forma-1-es autóját - képek

Pénteken a Haas csapatbemutatójával kezdődött meg az új Forma-1-es autók leleplezése. Az amerikai csapat nyitotta tehát sort, amely főleg fekete dizájnnal készítette el Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen új autóját.

A Haas pénteken mutatta be a VF-24 típusjellel ellátott autót, és természetesen abban reménykednek, hogy sikerül majd elmozdulniuk a tavalyi konstruktőri utolsó helyhez képest. A csapat rossz szereplése után mennie kellett a csapatfőnöknek, Günther Steinernek is, akinek a helyét a japán Ajao Komacu vette át. A Haas azt is bejelentette, hogy Andrea De Zordo vezető mérnökből technikai igazgatóvá lépett elő.

A VF-24-es autóban továbbra is Ferrari motor dolgozik majd, amit először a február 21-én kezdődő bahreini tesztelésen láthatunk majd élesben.

Videó az autóról:

Az autót egyelőre nem élőben mutatta be a csapat, csak videót és grafikákat tett róla közzé, de úgy tűnik, nem lesz olyan hatalmas változás az amerikai istálló autóin, a fehér szín helyén a fekete dominál majd.