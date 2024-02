A Mercedes és Lewis Hamilton együttműködése a Forma-1 történetének egyik legsikeresebb kapcsolata volt. A brit a McLarentől érkezett a Mercedeshez, akkor is sokakat meglepett a váltás, de Hamiltonnak végül igaza lett.

Hamilton összesen hat világbajnoki címet szerzett a Mercedesszel, de 2021 vége óta nem nyert futamot, ami biztosan komoly szerepet játszott a döntésében. Hamilton most már évek óta figyeli, ahogy a Red Bull vagy néha a Ferrari tud nyerni, sőt csapattársa, George Russell is több futamot nyert az elmúlt két évben, mint ő. Hamilton belülről érzi és látja, hogy mennyire lehet messze a csapata attól, hogy újra futamot vagy bajnokságot tudjon nyerni. A türelem fontos erény egy versenyzőnél, hiszen nem nyerhet mindig ugyanaz, de az idő már nyilván nem Hamilton oldalán van.

A 39 éves Hamilton egy utolsó nagyot kockáztat a pályafutásában, ugyanis 40 éves kor felett nem éppen nyerni szoktak a versenyzők. Mostanában Fernando Alonso bizonyítja, hogy nem minden a kor, de legutóbb Jack Brabham nyert 40 fölött vb-címet 1966-ban.

Hamilton döntésében fontos szerepe lehetett annak, hogy a Ferrarinál egy régi ismerős vár rá, ugyanis a csapatfőnök, Fred Vasseur már volt a csapata vezetője még juniorkorában, és azóta is remek a kapcsolatuk.

Hamilton megszerzése a Ferrarinak is nagyon fontos volt, ugyanis az olasz az egyetlen csapat, amely a kezdetektől része a száguldó cirkusznak és csak két olyan igazán nagy legenda volt, aki nem ült be az olasz autóba: Ayrton Senna és Lewis Hamilton. Ez is azt mutatja, hogy mekkora presztízst jelen még mindig a Ferrarinál versenyezni, ezt pedig a jelek szerint Hamilton sem szerette volna kihagyni. Eddig ellenállt a kísértésnek, de a jelek szerint nem akart úgy visszavonulni, hogy nem versenyzett a Ferrarival.

Hamilton az F1 jelenlegi legnagyobb sztárja, csak Michael Schumachernek van szintén hét világbajnoki címe, a távozása nagy érvágás a Mercedesnek, hiszen nemrég hosszabbított két évre, de a szerződése értelmében egy év után ezt felmondhatta.

Hamilton 2012-ben már húzott egy váratlant, amikor az előjelek ellenére a Mercedeshez ment a McLarentől, de akkor neki lett igaza. Abban biztosak lehetünk, hogy a szabályváltozások előtt álló Forma-1-ben már a 2026-tól érvényes előírásoknak megfelelően zajlanak a fejlesztések és Hamilton tudja, hogy ebben minden bizonnyal jól állnak az olaszok, különben nem ugrana fejest az ismeretlenbe.

És még egy ok a végére, 2025-ben a Ferrari kötelékébe igazol Loic Serra is, aki a Mercedes fejlesztői csapatának fontos szereplője volt és állítólag időben figyelmeztetett, hogy a 2022-re és 2023-ra tervezett autó nem lesz igazán versenyképes.