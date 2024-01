Könyvet ír a Forma-1 megalázott csapatfőnöke

Második könyvének kiadására készül a Haas nemrég eltávolított csapatfőnöke, Günther Steiner.

Maga az érintett ismerte el, hogy második könyvén dolgozik, miután első kiadványa, a Surviving to Drive nagy sikert aratott. A Haas korábbi csapatvezetőjének első könyve 150 ezer példányban kelt el, a Netflix Drive to Survive sorozatának is köszönhetően nagyon népszerű Günther Steiner pedig ezt követően érthetően újabb sikerkönyvvel készül.

Steiner szerződését nem hosszabbította meg a Haas, így mennie kellett, de a szakember népszerűsége ezzel sem csökkent.

„A második könyvön dolgozunk, már régóta tervben volt, de érthető okokból kicsit változott a történet" – mondta Steiner, aki hozzátette, hogy sokat tanult az elmúlt időszakban az iparág pontos működéséről, és azt is elárulta, hogy „jó móka" a könyvírás, mert az írója vicces ember és nem muszájból dolgoznak, ezért természetesen humoros kiadványokat tudnak alkotni.