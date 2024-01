Szezon közben elzavarhatják Sergio Pérezt a Red Bulltól

A Red Bull a 2024-es idényt is a Max Verstappen, Sergio Pérez pilótapárossal kezdi meg, ám a mexikói nem érezheti magát biztonságban. A korábbi F1-es pilóta, Christijan Albers szerint Pérezt már a szezon közben leválthatják Christian Hornerék.

Sergio Pérez ugyan az egyéni pontversenyben a második helyen végzett tavaly, azonban jócskán lemaradt háromszoros világbajnok csapattársa, Max Versteppen mögött, ráadásul rengeteg versenyen követett el látványos hibákat. A mexikói versenyzőnek 2024 végéig érvényes a szerződése a Red Bull csapatával, ám sok szakértő szerint nem biztos, hogy kitölti kontraktusát.

A korábbi F1-es pilóta, a holland Christijan Albers szerint már idény közben leválthatják Pérezt, sőt, azt is elárulta, ki lehetne az ideális jelölt Verstappen mellé.

"Személy szerint úgy vélem, nagy kár, hogy Liam Lawsonnak nincsen ülése. A sérült Ricciardo helyén remekül ment azon az öt versenyhétvégén. Lawson szerintem kiérdemelt egy lehetőséget, főleg egy olyan nevelőcsapatban, mint az AlphaTauri. Kár érte!" - mondta az egykori versenyző.