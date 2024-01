Nagyon fáj neki: Michael Schumacher fia kiöntötte a szívét

Ellentmondásos érzések kavarognak Mick Schumacherben. A legenda fiának örökre a Forma-1 marad az álma, de már kezdi megemészteni a gondolatot, hogy ott talán soha többé nem jut neki szerep.

Új feladataira készül Mick Schumacher

Csalódottság és búslakodás helyett optimistán készül új feladatára Mick Schumacher, akinek a szavaiból azért kitűnik: legbelül keserű azért, hogy nem álmai versengésében szerepelhet 2024-ben - írja a Bors.

A sztárcsemete évnyi mellőzés után (tavaly a Mercedes tesztpilótája volt), idén újra autóversenyzőként bizonyíthatja a tehetségét. Igaz, örök álma, a Forma-1 helyett "csak" a hosszútávú gyorsasági autós világbajnokságon (WEC) szereplő Alpine pilótájaként. A hétszeres vb-első F1-legenda, Michael Schumacher 24 éves fia a szezonrajt közeledtével az érzéseiről és a terveiről nyilatkozott.

„Soha többé?" – Schumacher fia elkeseredve öntötte ki a szívét

Mindig is a Forma-1 volt az álmom, és az is marad. De nincs okom ott maradni úgy, hogy nem versenyezhetek és mindenkitől lemaradok. Akkor inkább keresek egy másik utat, ahol részt vehetek a futamokon és fejleszthetem a képességeimet. Aztán, ha végül soha többé nem mehetek vissza a Forma-1-be, hanem egy másik karriert futok be, akkor azzal is boldog leszek" – utalt Mick Schumacher az A- és B-tervével kapcsolatos ellentmondásos érzéseire.

Az F1-rekorder fia 2021-ben pont nélkül zárta debütáló szezonját a Haasnál, majd 2022-ben 12 pontot gyűjtött.