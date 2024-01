Lewis Hamilton megbukott a Mercedesnél

A Forma–1 jogtulajdonosi pozícióját majdnem negyven éven át betöltő Bernie Ecclestone szerint Lewis Hamilton és George Russell is alulteljesített a Mercedes Forma–1-es csapatánál, Max Verstappen viszont sikereket ért volna el a csapattal a közelmúltban is.

Azok után, hogy 2014 és 2020 között gyakorlatilag egyeduralkodója volt a Forma–1-nek a Mercedes, a 2021-es Szaúd-arábiai Nagydíj óta mindössze egyetlen futamgyőzelmet tudott szerezni a csapat: George Russell a 2022-es Sao Pauló-i Nagydíjon nyert. Ugyan 2023-ban odaért a konstruktőrök pontversenyének második helyére a Mercedes, csupán nyolcszor álltak dobogóra a pilótáik, így az elmúlt tíz év legrosszabb teljesítményét hozta a brackley-i istálló. A korábbi F1-főnök, Bernie Ecclestone nem is fogta vissza magát Lewis Hamiltonnal és George Russell-lel kapcsolatban.

Hamilton egy kicsit megbukott, és Russell sem volt olyan jó, mint gondolta. Mégsem kellett volna ennyire drámai vereséget szenvedniük" – mondta Ecclestone a Bildnek.

Verstappen sikeres lett volna a Mercedesszel

A 93 éves Bernie Ecclestone szerint ha az elmúlt két idényt a Red Bull színeiben domináló Max Verstappen ült volna be tavaly a Mercedesbe, akkor nem lettek volna ennyire sikertelenek az Ezüstnyilak.