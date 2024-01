A Mercedes szimulátorpilótáját lenyűgözte a csapat új Forma-1-es autója

Az első benyomások alapján úgy tűnik, komoly előrelépést tett a Mercedes az új autójával, a szimulátor legalábbis biztató előjeleket mutat, amely szerint a 2024-es modellel sikerült megoldani a W14-es legnagyobb problémáit.

A csalódást keltő tavalyi szezon után a Mercedesnél abban reménykednek, hogy az új, W15-ös autóval lehetőségük lesz újra futamgyőzelmekért és a bajnoki címért harcba szállni a Red Bullal. A csapat 2011 óta először zárt nyeretlenül egy szezont 2023-ban. A W14-esnél ragaszkodtak ahhoz a koncepcióhoz, amelyen nem volt oldaldoboza az autónak, azonban hamar belátták, hogy nem ez lesz a helyes irány, így a 2023-as Monacói Nagydíjon változtattak, ám a Red Bull megoldásának interpretálásával sem szűnt meg az a probléma a Mercedesnél, hogy az autó következetlenül működött.

A fejlesztés részeként az egykori F1-es versenyző, a WEC-bajnokból lett szakértő, Anthony Davidson segédkezett a szimulátoron végzett munkában a csapat brackley-i bázisán. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig elárulta, hogy Davidsont valósággal lenyűgözte a W15-ös.

Wolff bizakodó a W15-össel kapcsolatban.