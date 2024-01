Max Verstappen a Ferrarihoz igazolhat

A Le Mans-i 24 órás autóverseny korábbi kategóriagyőztese, Richard Bradley szerint nem kizárt, hogy a Forma–1-ben háromszoros világbajnok Max Verstappen a jövőben a Scuderia Ferrari csapatánál fog versenyezni, méghozzá Michael Schumacher miatt.

Richard Bradley az On Track GP podcastben novemberben is emlékezetes nyilatkozatot adott, amikor Sergio Pérez Las Vegas-i hibáját egy 13 éves versenyző szintjéhez hasonlította. A brit pilóta ezúttal is megszólalt a műsorban, talán egy még érdekesebb elmélettel. Eszerint a Forma–1 háromszoros címvédője, Max Verstappen hamarosan a sportág legismertebb istállójához, a Ferrarihoz szerződhet.

Schumacher motiválhatja Verstappent?

Szerintem Max pár éven belül a Ferrarinál fog kikötni. Nem lepne meg, különösen, ha továbbra is címeket nyerne, és elkezdene önelégült lenni, és az emberek elkezdenék azt mondani: »Ó, ő minden idők legnagyobbja?« Max az a fajta srác, aki úgy lenne: »Oké, akkor én is azt teszem, amit [Michael] Schumacher: Elviszem a Ferrarit abból a helyzetből, hogy nem voltak győzelemre esélyesek, és világbajnokokká teszem őket.«" – idézte Richard Bradley-nek a podcastben elhangzott véleményét a Motorsport.

Michael Schumacher a Ferrari színeiben (sorozatban) öt világbajnoki címet nyert 2000 és 2004 között, Max Verstappen pedig jelenleg háromnál jár a Red Bull-lal. A holland pilóta szerződése 2028-ig szól az energiaitalosokkal.