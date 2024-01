Verstappen barátnője szokatlan fotókat mutatott

A Forma-1-es pilóták a szezon végeztével még a jól megérdemelt pihenőidőt töltik. Ilyenkor mindenki másképp foglalja el magát. A háromszoros világbajnok Max Verstappen például a hegyek közé vonult.

Többen a tengerparton sütkéreznek ilyenkor, de Max Verstappen és a barátnője, Kelly Piquet inkább a hegyek közé vették az irányt. A holland nem szeret túl sok képet megosztani a privát életéből, de ez nem mondható el Kellyről, aki az F1-es pilótáról és kislányáról, Penelopéról is előszeretettel oszt meg képeket.

Kelly Piquet arról is osztott meg képeket, hogy ő és Max Verstappen is sífelszerelésben van, ezért többen is aggodalmukat fejezték ki, több kommentelő is arról írt, hogy ne engedjék a világbajnok versenyzőt síelni, nyilván az esetleges esésektől és sérülésektől féltve őt.

Max és Kelly egyébként járt a szünidőben Brazíliában is, ahol utóbbi testvére nősült meg, majd síelni indultak. A Red Bullnál egyébként nem titok, hogy Verstappen évek után először síelni ment, de nyilván nem örültek ennek.

A párral tartott Kelly lánya, Penelope és, aki még a Daniil Kvyattal való kapcsolatából született.