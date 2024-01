Kiderült, miért rúgták ki a Forma-1 legnépszerűbb csapatfőnökét

A Haas F1-es csapata kirúgta a csapatfőnökét, Günther Steinert, aki a kezdetektől vezette a csapatot. Steiner a bokszutca népszerű figurája volt, a Forma-1 Netflix-sorozatának is köszönhetően rengeteg rajongója volt a szókimondó sportvezetőnek, akinek a gyenge eredmények miatt kellett mennie.

Nem csak Günther Steiner hibája volt

A Haas F1-es csapatának tulajdonosa, Gene Haas a Forma-1 hivatalos oldalának adott interjút, amiben elmondta, miért döntött úgy, hogy Komacu Ajao veszi át Steiner helyét, és az amerikai üzletember arra is kitért, mik lesznek a csapat céljai.

A Haas 2016-ban érkezett meg az F1 világába, hamar pontszerző helyekig jutott, harmadik szezonjában pedig ötödik lett a konstruktőrök között, 2022-ben pedig egy pole-t is szerzett a csapat.

„A teljesítmény áll a háttérben. Nyolc év, 160 futam van mögöttünk, de sosem voltunk a dobogón, az elmúlt években pedig a kilencedik vagy a tizedik hely jutott nekünk. Nem mondom, hogy ez Günther hibája, de megérett a helyzet a váltásra, és arra, hogy kipróbáljunk egy másik irányt, ugyanis a jelenlegi nem úgy tűnik, nem működik. Szeretem Günthert, jó ember. Nehéz évünk volt, a vége pedig még nehezebb, nem értem, fel lehet tenni a kérdéseket Günthernek, engem nem érdekel a továbbiakban a tizedik hely" – mondta Haas.

Csak a győzelem számít

Komacu is nagyon jól ismeri a csapatot, ő korábban versenymérnökként érkezett, majd lépdelt felfelé a ranglétrán és a csapat mellett dolgozik az első naptól kezdve.

„Günther az emberi kapcsolatokban volt nagy jó, de Ajao okkal jobban ért a technikai dolgokhoz. Más lesz a hozzáállásunk. Én döntöttem úgy, hogy házon belül oldjuk meg a pótlást. Lehet nem lesz tökéletes, de legalább tudom, mire számíthatok. Szeretek olyan emberekkel dolgozni, akiket ismerek, akik tudják, hogy működnek a dolgok" – mondta Haas, aki a tervek szerint aktívabban részt vesz majd a csapat életében.

Haas azt is elmondta, nem tervezi eladni a csapatot, hiszen nem azért érkezett az F1-be, hogy pénzt szerezzen, hanem azért, hogy futamot nyerjen, annak ellenére, hogy a legkisebb költségvetés az övék.

„Mi is közel vagyunk a pénzügyi kerethez, de nem jól költjük el a pénzt. Nagyon sok dolgot kiszervezünk, nem vagyunk elég hatékonyak" – példaként pedig saját cégét hozta fel, ugyanis a Haas Automation 40 éve van a piacon, szerinte főleg azért mert ésszel gazdálkodnak.

„Nyolc éve talpon vagyunk, nem hátrálunk. Szeretném, ha még mondjuk 10 évig tudnánk tartani magunkat az F1-ben."

Haas célja az is, hogy több szponzor érkezzen a csapathoz, szerinte eben sem elég jók. A pénzszerzéshez azonban a legfontosabb, hogy az autó is jobb legyen.

„Minden a győzelemről szól, jó a csapatunk, jó a motorunk, jók a pilóták. Nincs ok arra, hogy a 10. helyen legyünk, érthetetlen, hogy tarthatunk itt ilyen körülmények között" - mondta Haas, aki kiemelte külön a Ferrari motorjait, amely továbbra is a csapat alapját jelenti.

„Nagyon jó a Ferrarival dolgozni. Az első naptól együtt vagyunk, sok egyéb alkatrészt is használunk tőlük. Nagyon fontos, hogy ilyen tapasztalt gyárral dolgozhatunk együtt. Nem is olyan sokára, mi leszünk a Ferrari egyetlen külső partnerei, így nekik is kell a jó reklám, hogy mi előrébb jussunk."