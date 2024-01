Carlos Sainznak is nekiment, kirúgással fenyegette a Red Bull az F1-es pilótát

A Red Bull és a Toro Rosso korábbi F1-es pilótája, Danyiil Kvjat nemrég elárulta, hogy Helmut Marko többször is kirúgással fenyegette, emellett Carlos Sainzcal is sokszor összetűzésbe került.

Helmut Marko kirúgással fenyegette, Carlos Sainzcal őrült csatákat vívott Danyiil Kvjat

Az orosz és a spanyol versenyzőt 2010-ben a Red Bull ugyanabba a csapatba tette a Formula BMW szériában, amikor még messze voltak az F1-es karrierjüktől. Az osztrák istálló tanácsadója, a most 80 éves Helmut Marko már akkor is rengeteget követelt tőük, Kvjat elmondása szerint kirúgással is fenyegette.

Már az elején különösen nehéz volt, mert kaptam egy hívást Helmuttól, aki azt mondta, hogy ha nem javulok a következő futamon, akkor ennyi volt, szóval ez már rögtön komoly nyomást helyezett rám. Hockenheimben aztán le kellett győznöm Carlost" - emlékezett vissza Kvjat, akit később Max Verstappen érkezése miatt küldtek el a Red Bull F1-es csapatától.

Az állandó teljesítménykényszer miatt az orosz pilóta többször összetűzésbe keveredett Sainzcal - a spanyollal csapattársak voltak az F1-ben a Toro Rossónál -, kettejük vitáiról érdekes részeteket árult el.