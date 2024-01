Michael Schumacher állapotáról beszélt a legenda korábbi csapattársa

A balesete tizedik évfordulója és a születésnapja után egyre többen beszélnek a Forma-1 legendájáról, Michael Schumacherről. Ezúttal a német korábbi benettonos csapattársa, Johnny Herbert adott nyilatkozatot.

A csodában bíznak

Michael Schumacherről nagyon keveset tudni 2013-as síbalesete óta, nyilvánosan nem is lehetett látni az elmúlt tíz évben. Most mégis sokan úgy érzik, mondaniuk kell valamit németről. Ebbe a sorba állt most be a brit Johnny Herbert is, aki egy fogadási oldalnak nyilatkozott.

„Mivel a családtól nem tudunk meg semmit, ez arról árulkodik, hogy minden bizonnyal hasonló állapotban lehet, mint amilyenben a balesete után is volt. Nem úgy tűnik, mintha sok minden változott volna. Azt gondolom, hogy a család arra vár, hogy a tudomány olyan szintre jusson, hogy tudjon valamit kezdeni Michaellel, hogy olyan lehessen, mint régen" – mondta Herbert, aki arról is beszélt, hogy azt hallotta, Schumacher oda tud ülni a családi asztalhoz, de ebben kételkedik.

Schumacher nagyon vicces ember volt

Herbert egy korábbi sztorit is megosztott a németről, amikor kicsit kieresztette a gőzt Ausztráliában, az utolsó futam után.

„Adelaide-ben mindig jól éreztük magunkat, egyszer egy évben ihattunk is. Ilyenkor az volt a szokása, hogy letépte az emberekről a begombolt ingeket. Ezek olyan emlékeke, amiket nem sokan láthattak, nagyon vicces ember volt, remélem, láthatjuk majd még" – mondta Herbert.