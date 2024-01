"Ez sz.r. Olyan, mint egy cirkusz" - dühöngve szidta az F1-et Verstappen

A Red Bull háromszoros világbajnoka, Max Verstappen szerint könnyű elveszni a Forma-1 gyakran módosuló szabályai között. A holland pilóta változtatást sürget, mert sok esetben kaotikusnak érzi a jelenlegi körülményeket.

Verstappen gyűlöli a sprintfutamokat az F1-ben

Verstappen már a 2023-as idény közben is többször hangot adott annak, miszerint a sprintfutamoknak nem sok értelmét látja, és nem bánná, ha ezeket eltörölnék a jövőben, vagy sokkal érdekesebbé, izgalmasabbá tennék őket.

"Egy sprintversenyből nagyjából már tudod, hogy mi fog történni másnap. Persze adódhatnak rendhagyó körülmények, például változhat az időjárás, de általában már a sprint alapján meg tudod ítélni, kinek milyen a versenytempója. Szerintem ez elveszi az izgalmát. És talán már csak a rajt lesz izgalmas" - bosszankodott a holland sztár.

Idén is hat sprintfutamra lehet majd számítani a világbajnokságon, két helyszínmódosítással, ám az még kérdéses, miként változik ezek lebonyolítása. Verstappen szerint mindenképp szükség lesz változásra, mert a jelenlegi formátumot nagyon rossznak tartja.

Verstappen szerint az F1 olyan, mint egy cirkusz

"A másik dolog: a beállítás. Az első szabadedzés után befagyasztod ezt. Ha rosszul állsz, egész hétvégén ehhez a beállításhoz vagy kötve. Ez sz.r. Velünk ez történt 2022-ben Brazíliában. Idén is volt pár sprinthétvége, és nem voltam elégedett. Ha továbbra is sprinteket akarnak, véleményem szerint muszáj lesz változtatniuk" - írta meg az m4sport.hu, miként dühöngött a háromszoros világbajnok, aki szerint az olyan módosítások, mint például a sprintidőmérő egykörössé tétele, nem a jó irányba mutatnak.