Döntöttek a Red Bull legfontosabb emberének a jövőjéről

A Red Bull Forma-1-es csapatának tanácsadója, Helmut Marko aláírta új szerződését, így további három évig marad a címvédőnél.

Eldőlt Helmut Marko jövője

Max Verstappennel az élen a Red Bull 2023-ban totálisan leuralta az F1 mezőnyét, a holland pilóta sorozatban harmadszor lett világbajnok és az osztrák istálló is meggyőző fölénnyel védte meg vb-címét a konstruktőrök között. A rengeteg siker mellett azért ellentétek és feszült helyzetek is adódtak a csapat háza táján, szezon közben arról is lehetett hallani, hogy a 80 éves tanácsadó, Helmut Marko napjai meg vannak számlálva. Az egykori versenyző rendre cáfolta a távozásával kapcsolatos pletykákat, és a hírek szerint már biztossá vált, hogy marad a Red Bullnál, ugyanis aláírta új szerződését, ami további három évre szól.

Helmut Marko még mindig imádja az F1 világát

Az osztrák szakember ugyan már elmúlt 80 éves, ám továbbra is élvezi a Forma-1 világában betöltött szerepét, a rengeteg utazást és a sokrétű feladatait.

Ha azt mondanám, hogy őrület, ami vár rám, akkor nehéz lenne, ezért azt mondom inkább, hogy Ausztrália gyönyörű és már alig várom a melbourne-i utazást. Péntek délelőtt 11 órától vasárnap estig végzem a munkámat a Red Bull Racingnél és élvezem!" - idézte a formula.hu Marko szavait.

Marko maradása azt is jelenti, hogy az F1-et jelenleg uraló Red Bull vezetősége változatlan marad a következő időszakra és a versenyzők személyét illetően sem lesz változás. Korábban rengeteg pletyka látott napvilágot arról, hogy a pilótapáros tagjai közül Sergio Pérezt lecserélik valaki másra, hogy Verstappen erősebb csapattársat kapjon, ám a mexikói a következő idényben is marad az istállónál.