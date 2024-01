"Nagy állat a Forma-1-ben" - kiderült, kitől fél a Red Bull csapatfőnöke

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner elárulta, hogy mely csapatoktól tart leginkább a 2024-es idényben.

A Red Bull főnöke a McLarent dicsérte

A Red Bull elképesztő dominanciával védte meg konstruktőri vb-címét 2023-ban, és mindez az első számú pilótájára is igaz, ugyanis Max Verstappen ellentmondást nem tűrően zsebelte be sorozatban harmadik világbajnoki győzelmét. Az előző idény második felében a McLaren több alkalommal is bizonyította, hogy remek munkát végez, ezért a címvédő csapatfőnöke, Christian Horner nem becsüli le a brit riválist, amely nagyszerű pilótapárossal is rendelkezik.

A McLaren remekül teljesítette a szezon második felét, voltak időszakok, amikor ők voltak a legközvetlenebb ellenfeleink. Megerősítették a csapatot, Rob Marshall pedig nagy segítségükre lesz, de nem csak egy személyről van szó" - dicsérte Horner a csapatot és a neves mérnököt, aki éppen a Red Bullt hagyta el a McLaren kedvéért.

A Ferraritól is tart a Red Bull főnöke

Horner a McLaren mellett egy másik kihívót is megnevezett, a brit szakember szerint a második szezonját kezdő Frederic Vasseur csapatfőnök vezérletével a Ferrari megnehezítheti a Red Bull dolgát.

"A Ferrari egy másfajta csapat, ez egy nemzeti csapat. Nagy a nyomás, és az olasz média abszolút kíméletlen, és minden lépést alaposan megvizsgál. Egyszerűen óriási az elvárás. Fred egy képzett srác, egy versenyző alkat, és a Ferrari egy nagy állat a Forma-1-ben. Nagyon nagyok lesznek az elvárások velük szemben" -írta meg a motorsport.com, miként jellemezte az olaszokat a Red Bull csapatfőnöke.