Verstappen nem akarja, hogy Pérez a csapatában legyen

A Forma–1-ben háromszoros világbajnok Max Verstappen egy interjúban elárulta, hogy ha csapatfőnök lenne, akkor kiket választana a csapatába a jelenlegi mezőnyből. A holland pilóta önmaga, illetve Oscar Piastri és Lando Norris mellett döntene.

Max Verstappennek a mostani pilóták közül Alexander Albon, Daniel Ricciardo és Pierre Gasly is volt a csapattársa korábban, jelenleg pedig Sergio Pérezzel együtt szerepel a Red Bullnál. A holland versenyző jellemzően nagy különbséggel verte meg a csapattársait az elmúlt években, az elmúlt három szezonban Pérez is hatalmas lemaradásban volt tőle. Verstappennek feltették azt az elméleti kérdést, hogy amennyiben ő lenne egy istálló főnöke, úgy kiket választana, de nem az említett nevek közül mondott valakit. Először visszakérdezett, hogy amennyiben magát is választhatja, úgy ő lenne az egyik pilóta, ám ezután megnevezett még két másik nevet:barátját, Lando Norrist és Oscar Piastrit a mostani rajtrácsról.

Norris és Piastri alkotná Verstappen csapatát

„Magamat és magam mellé Landót. Még mindig nagyon fiatal, hosszú karrier áll előtte és nagyon, nagyon gyors tud lenni – mondta a Motorsport Aktuellnek adott interjúban Verstappen, majd Norris mellett egy másik pilótát is említett. – Landót és Oscart választanám, szóval a két McLaren-pilótát. Mindketten jók. Lando egy kicsit idősebb Oscarnál, aki viszont egy gyors újonc. Nyilván rengeteget kell még tanulnia, hogy a versenyeken is gyorsabb legyen. Ami mellette szól, hogy egy okos fickó. Fog még versenyeket nyerni."

A 24 éves Norris jelenleg 13 dobogós helyezéssel, de győzelem nélkül áll a Forma–1-ben; míg a betétszériákban korábban egyeduralkodó, 22 éves Piastri két futamdobogóval és egy sprintfutam-győzelemmel zárta az első évét az F1-ben. A McLaren a 2023-as szezon második felében egyértelműen a legközelebb volt a Red Bullhoz, és a jóslatok alapján a 2024-es idényben akár reális veszélyt jelenthetnek Max Verstappenékre.