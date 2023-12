Lovaggá ütik a Forma-1 történetének egyik legsikeresebb csapatfőnökét

Több más sportoló, illetve sporthoz kötődő személy mellett Ron Dennis, a McLaren csapat egykori legendás első embere is felkerült III. Károly brit király újévi kitüntetési listájára.

A 76 éves sportvezető 2017-ben vonult vissza a McLaren csapat éléről, így nem is annyira meglepő, hogy nem a Forma-1-ben elért sikereiért, hanem jótékonysági szerepvállalásáért üti lovaggá III. Károly király. Dennis a mély szegénységben élő gyerekek számára hozta létre feleségével a Dreamchaser nevű programot, de emellett több más jótékonysági szervezetben is vezető szerepet tölt be.

Ron Dennis az 1980-as évek elején csatlakozott a McLaren csapatához, és rövid időn belül a Forma-1 történetének egyik legsikeresebb istállójává tette az angol csapatot. 1984 és 1998 között hét konstruktőri és nyolc egyéni világbajnoki címet nyertek, utóbbiakat 2008-ban még egy elsőséggel megtoldották. Irányítása alatt olyan legendás versenyzők nyertek a piros-fehér autókkal, mint Niki Laudia, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, vagy Lewis Hamilton.

Mint arról beszámoltunk korábban, III. Károly hagyományos újévi kitüntetési listáján több ismert sportoló is szerepel.