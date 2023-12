Ezek voltak Michael Schumacher F1-es karrierjének legemlékezetesebb pillanatai - videók

A RacingNews365 szakportál összegyűjtötte Michael Schumacher Forma–1-es pályafutásának öt olyan pillanatát, amely a mai napig élénken él a sportág szurkolóiban.

Napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2013. december 29-én Michael Schumacher drámai balesetet szenvedett. Az évforduló alkalmából mi is írtunk egy cikket az elmúlt tíz évben történtekről, a RacingNews365 pedig öt emlékezetes pillanatot gyűjtött össze a hétszeres világbajnok német pilóta F1-es karrierjéből, amely a vb-győzelmek mellett összesen 91 győzelmet, 155 dobogót, 68 pole pozíciót és 77 leggyorsabb kört is tartalmazott.

1. Az első győzelem (1992-es Belga Nagydíj)

Schumacher 1991-ben, Spa-Francorchamps-ban mutatkozott be a sportágban a Jordannel Bertrand Gachot helyén. A következő egy évben öt dobogós helyezése is volt, az első győzelemig azonban vissza kellett térnie Belgiumba 1992 augusztusának végén. A harmadik helyről induló Schumacher ekkor mindenkinek bebizonyította, hogy esőben is kiválóan vezet, hiszen a verseny elején megérkező csapadékkal ő birkózott meg a legjobban. Ayrton Sennát és a teljes szezonban óriási fölénnyel rendelkező Williamseket, köztük a vb-címét korábban bebiztosító Nigel Mansellt is nagy különbséggel megelőzve szerezte meg az első győzelmét.

2. Siker a 16. helyről (1995-ös Belga Nagydíj)

Talán a teljes karrierje legnehezebb győzelmét is a kedvenc helyszínén szerezte meg a német. Az elrontott időmérő után a 16. helyről kellett rajtolnia a Benettonnal, ám a többiek hibáinak is köszönhetően féltávnál – néhány perccel az eső megjelenése után – már az élen haladt. Míg a többiek siettek be a bokszba esőgumikért, addig a csapata kint tartotta Schumachert a slickeken, és ugyan csúszkált a német – amivel az őt előzni próbáló Hill szerint szabálytalanul őrizte a pozícióját –, hamar elállt az eső és száradt a pálya, így a taktika az enstone-i alakulatnál volt kifizetődő.

3. Az első ferraris győzelem (1996-os Spanyol Nagydíj)

1996-ban a Williamsnek minden összejött, és mindkét vb-címet meg tudták szerezni. A visszafogottabb Ferrarival azonban így is eljutott három sikerig Michael Schumacher. Közülük az elsőt a szakadó esőben megrendezett Spanyol Nagydíjon szerezte meg, amelyen bárki másnál sokkal jobban alkalmazkodott az időjárási viszonyokhoz: körönként két-három másodpercet vert a teljes mezőnyre. így több mint egy év után nyert futamot a Ferrarinak.

4. Visszatérés a lábtörés után (1999-es Maláj Nagydíj)

Kevesebb mint száz nappal azután, hogy az 1999-es Brit Nagydíjon eltörte a lábát, a ferraris Michael Schumacher Malajziában visszatért a pályára. Az időmérőn így is majdnem egy másodperccel gyorsabb volt, mint bárki más, és a futamgyőzelem is csak azért nem jött össze, mert átadta az első helyet a versenyen a csapattárs Eddie Irvine-nak, aki Mika Hakkinennel csatázott a világbajnoki címért.

5. Pole pozíció 43 évesen (2012-es Monacói Nagydíj)

A RacingNews365 a listáján nagyot ugrott az időben, hiszen a 2000 és 2004 között szerzett öt vb-cím éveiből nem válogatott be pillanatot a legemlékezetesebbek közé. Schumacher 2006 végén visszavonult az F1-től, de 2010-ben a Mercedes csapatában visszatért. 2012-ben felcsillant az esély, hogy meglehet a 92. sikere is, hiszen Nico Rosberg Kínában a pole pozícióból tudott a futamon is győzni, Schumachernek azonban "csak" egy időmérős siker jött össze: 43 évesen, Monte-Carlóban megnyerte az időmérőt. Ugyanakkor az egy versennyel korábbi balesetokozásért csak a hatodik helyről rajtolhatott, így ekkor nem lett meg a dobogó – a 2012-es Európai Nagydíjon viszont harmadik tudott lenni Schumacher.