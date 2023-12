Újabb Hamilton-botrány: ezúttal a riválisait alázta meg a brit pilóta

2023-ban is is megszavaztatta a versenyzőket a mezőny tagjairól az F1 hivatalos honlapja: nem melepő módon a pilóták is Max Verstappent sorolták az első helyre, de a két rutinos pilóta, Lewis Hamilton - aki egyedül nem vette a fáradtságot a szavazásra - és Fernando Alonso erőfeszítéseit is elismerték a riválisok.