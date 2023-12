Sosem látott módon változtatnák meg a Forma-1 időmérős szabályait

Gary Anderson, a Jordan és a Jaguar korábbi technikai igazgatója szerint a Forma–1-es időmérőkön be kellene vezetni egy negyedik szakaszt (Q4) is, hogy még kiélezettebb legyen a pole pozícióért zajló csata.

A jelenlegi időmérős formátumot 2006 óta, lényegében változatlanul alkalmazzák az F1-ben. Eszerint három szakaszból áll a kvalifikáció, az elsőben kiesik öt pilóta, a másodikban szintén öten búcsúznak, a Q3-ban pedig a megmaradt versenyzők között kialakul a rajtrács első tíz helyezettjének sorrendje. Idén bevezették a sprintkvalifikációt, amely hasonló formátumú, csak a gumiszabályok és a rendelkezésre álló idő más. Ezen a kialakításon változtatna Gary Anderson azzal, hogy a legjobb öt pilóta számára egy 5 perces, negyedik szakaszt is bevezetne.

Ezért akarja Anderson a Q4 létrejöttét

A 73 éves szakember az elmúlt 20 évben nem volt jelen közvetlenül a Forma–1-ben, de Anderson szakíróként így is rendszeresen mondja el a véleményét. Legutóbb a Telegraph-nak írt rovatában az 5 résztvevős, 5 perces Q4 előnyeit magyarázta.