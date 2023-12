Az összeomlás szélén az FIA: újabb fontos embernek lett elege a botrányos döntésekből

Bejelentette a távozását a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) sportigazgatói posztjáról Steve Nielsen. A csapatok és a pilóták által egyformán támogatott szakembernek állítólag a szövetségben történtekből lett elege, ez vezetett a döntéséhez.

Steve Nielsen korábban a Tyrellnél, a Benettonnál és a Renault-nál is dolgozott, majd később a Forma–1 sportigazgatója lett, mielőtt idén januárban az FIA nevezte ki őt ugyanebbe a pozícióba. Ennek az F1-es csapatok és versenyzők is örültek, a pilóták szakszervezetének nevében George Russell is elégedettségét fejezte ki az év eleji döntés kapcsán. Így aztán minden bizonnyal kevésbé lesznek boldogok amiatt, hogy Nielsen az év utolsó heteiben máris bejelentette a távozását.

Elege lett, ezért távozott Nielsen

Nielsen távozásának okát nem hozták nyilvánosságra, de állítólag a pozíció több elemével kapcsolatban is voltak kifogásai és az FIA több, általa javasolt változtatást nem volt hajlandó eszközölni – idézte a BBC-t a Motorsport.

A szezon végeztével Nielsen már a második távozó az FIA vezetéséből, múlt héten Deborah Mayer, a szervezet női tanácsának vezetője köszönt el, nagyrészt a Wolff házaspárral szembeni vádaskodás miatt.