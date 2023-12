Schumacher vagy Hamilton? - Vettel egyértelmű döntést hozott

A négyszeres F1-es világbajnok Sebastian Vettel elmondása szerint számára mindig is Michael Schumacher lesz az örök kedvenc a sportok világában.

Vettel számára Schumacher a legnagyobb

Az F1-től a tavalyi év végén visszavonult Sebastian Vettel a German Press Agencynek nyilatkozott a Forma-1-ről, és a 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett Michael Schumacherről is beszélt.

A sportban a dolgok folyamatosan változnak, sőt, nagyon gyorsan változnak, de Michael mindig is ismert név marad, mert a sikerei és a statisztikái örökké feketén-fehéren láthatóak lesznek, de a karaktere sajátosságai is megmaradnak" - méltatta a hétszeres világbajnokot honfitársa. A sportág történetében Lewis Hamilton a második versenyző, aki szintén eljutott 7 vb-címig, manapság pedig Max Verstappen dominálja a száguldó cirkuszt, ám hiába jönnek új sztárok, Vettel számára mindig is Schumacher marad az etalon.

A mai gyerekeknek Erling Haaland lehet a hősük

Az olyan legendás sportolók, mint a Ferrari ikonikus pilótája, vagy minden idők legjobb kosárlabdázója, Michael Jordan soha nem fognak eltűnni a történelemkönyvekből vagy a rajongók emlékeiből, de Vettel szerint sok mai gyerek számára Michael Schumacher kevésbé ismert név, mint neki akkoriban.

"Az én generációm hőse volt. A jövőben talán Lionel Messi kevésbé lesz ismert név, mint talán egy Erling Haaland. De ez jó dolog, mert minden korszak megírja a saját történeteit, minden korszaknak megvannak a maga hősnői és hősei"

- idézte a motorsport.com Vettel szavait.