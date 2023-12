Verstappen már 17 évesen olyan volt, mint Michael Schumacher

Franz Tost, az AlphaTauri idény végén távozó csapatfőnöke, úgy gondolja, hogy a Red Bullnak meg kellene tartania Sergio Pérezt, ugyanis a mexikói pilóta tökéletes a másodhegedűs szerepben a háromszoros világbajnok Max Verstappen mellett.

Van értelme elküldeni Pérezt?

Péreznek a 2024-es szezon végéig van szerződése a Red Bull-lal, azonban a mexikói pilóta képtelen tartani a lépést a holland Max Verstappennel, így az idei szezonban a kritikusok kereszttüzébe került. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is elmondta, hogy a 2025-ös csapatfelállás továbbra is nyitott kérdés, azonban Franz Tost, az AlphaTauri idény végén távozó csapatfőnöke, úgy gondolja, teljesen fölösleges lecserélni Pérezt egy másik pilótára.

Tost elmondta, hogy nem látja szükségét a változtatásoknak, miután a Red Bull idén megnyerte a konstruktőri bajnokságot, valamint története során először a végzett két versenyzője a tabella első két helyén.

"Nem számít, ki van Max Verstappen mellett, egyszerűen ő a leggyorsabb. A Red Bull meg akarja nyerni a versenyzői és a konstruktőri bajnokságot is, és akkor meg kell találni a lehető legjobb kombinációt. Szerintem a mostani kombinációjuk nagyon jó, mert Max egyértelműen a csapat vezére. Gyorsabb, mint Pérez. De Pérez elég gyors ahhoz, hogy a második helyen végezzen a bajnokságban, így pedig megnyerik a konstruktőri versenyt is. Szóval mi kell még? Békét kell teremteniük a csapatban, hiszen egyértelmű, hogy ki dominál" – idézi a RacingNews365 a Red Bull B-csapatától távozó Franz Tostot, aki a Beyond the Grid podcastban felidézett egy történetet arról, amikor Verstappen 17 évesen Forma-1-es ülést kapott.

Verstappen már 17 évesen Michael Schumachert idézte

„Az a hihetetlen természetes sebesség, amit néha a Forma-3-ban is lehetett látni. Emlékszem arra a vizes futamra a Norisringen. Azt hittem, Max száraz pályán autózik, mert két másodperccel gyorsabb volt a többieknél. Ez arra emlékeztetett, amikor Michael Schumacher megnyert egy Formula Ford versenyt a Salzburgringen. Hasonló körülmények között, és ő is minden körben két-három másodperccel gyorsabb volt a többieknél. Látni akartam, hogy mit csinál az a versenyző a mi autónkban. Olaszországban már elvégeztük a tesztet. Azonnal képbe került az autóval. Azonnal alkalmazkodott a sebességhez, a fékekhez, mindenhez" – idézte fel Tost, hogy milyen volt együtt dolgozni a fiatal holland pilótával.