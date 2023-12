Karácsonyi ajándék lett a legőrültebb Forma-1-es pilóta meztelen fenekéből

A Forma-1-ben a már-már hagyománnyá vált titkos télapó nevezetű játékot játszották a pilóták, akik ezúttal is meglepték egymást különböző ajándékokkal.

Idén is megajándékozták egymást a versenyzők

Az előző évekhez hasonlóan ismét fantasztikus karácsonyi ajándékokkal lepték meg egymást az F1-es pilóták a „Secret Santa" játék keretein belül az év utolsó versenyén, Abu-Dzabiban. A padel-ütőtől kezdve a kapitánysapkán és a nem túl hasznos ugráló Mikulás-figurán át sok érdekes ajándék gazdára talált, de természetesen az alkohol idén is tarolt, ahogyan Valtteri Bottas meztelen feneke is.

Bottas feneke idén mindent vitt

Az Alfa Romeo finn versenyzője már korábban is bizonyította, hogy szeret meztelenkedni, hiszen a Drive to Survive című dokumentumfilm sorozatban is megvillantotta már a bájait, nem rég pedig előállt saját meztelen naptárával. Ennek apropóján a Ferrari pilótája, Charles Leclerc Bottas fenéknaptárát ajándékozta Csou Kuan-jünak, aki kissé zavarodottan jelezte, hogy már kapott egyet a csapattársától, ezért visszaküldte a monacói versenyzőnek. Végül Leclerc egy rajzzal és egy üzenettel megtoldotta a naptárat, amit így már elfogadott az Alfa Romeo kínai pilótája.

Ha már Bottas szóba került, a finn pilóta ismét megmutatta, hogy nem kell a szomszédba mennie egy kis őrültségért, ugyanis Carlos Sainzt egy chilipaprika mintázatú "fecskével" lepte meg, ami a Ferrari spanyol sztárjának a becenevére utal.

A háromszoros világbajnok Verstappen pedig éppen Bottast húzta, a holland pedig egy olyan képeskönyvet ajándékozott neki, ami a fenekek művészi ábrázolását mutatta be az elmúlt évszázadokban. A képeket azonban kicserélte, így mindegyik Bottast ábrázolja, ami óriási meglepetésként érte a finn versenyzőt.