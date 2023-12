Alonso szerint még jobb eredményeket érhet el majd az Aston Martinnál

Fernando Alonso szerint a 2024-es Forma-1-es szezonban még jobb egyéni teljesítményre lesz képes, miután már egy ismerős környezetben versenyezhet.

A 8 dobogós helyezésével Fernando Alonso 10 év után a legjobb egyéni teljesítményét nyújtotta az Aston Martin 2023-as F1-es autójával. Alonso ezt közvetlenül egy csapatváltás után érte el, miután váratlan módon 2022 nyarán az Alpine ajánlatával a kezében egy hétvége alatt meggyőzte a csapatváltásról Lawrence Stroll.

Alonso korábban nem versenyzett a silverstone-i csapatban, és akármennyire is tapasztalt, egy beilleszkedési időszakon neki is át kellett esnie. A spanyol versenyző szerint azonban 2023 végére ez a folyamat le is zárult, emiatt 2024-ben a rutin feladatok mellett már több energiája marad majd arra, hogy ösztönösen gyorsabbá tegye az autóját a hétvégék alatt - derült ki a motorsport.com oldaláról.



Az biztos, hogy segíteni fog a teljesítményemen az, hogy ez lesz a második évem a csapattal – mondta Alonso. Rengeteg olyan dolog fog megszokottá válni, amire idén még külön koncentrálnom kellett. Nem kell állandóan azzal foglalkoznom, hogy megpróbáljak nevet párosítani a garázsban az arcokhoz, nem kell üléspróbákra járnom, nem kell megtanulnom és folyamatosan memorizálnom a csapattal és az autóval kapcsolatos terminológiát - árulta el a spanyol pilóta.