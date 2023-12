A Ferrari még mindig kártérítést vár a Forma-1-től

A Ferrarinál még mindig nem tudják, ki fizeti majd meg a kárt, amit a Las Vegas-i pályán egy csatornafedél okozott a pilótájuk, Carlos Sainz autójában.

Még mindig Las Vegas

Carlos Sainz Ferrarija brutális sérüléseket szenvedett az egyik Las Vegas-i szabadedzésen, amikor egy nem megfelelően rögzített csatornafedél a padlólemezben, a motorban és a kasztniban is komoly károkat okozott.

Az első szabadedzést ekkor le is intették, a második pedig rengeteget csúszott, amiért a többi csatornát is ellenőrizni kellett. A sérülések miatt olyan elemeket is kellett cserélni a Ferrarin, ami miatt Sainz 10 helyes büntetést kapott, miközben nem ő volt a hibás.

Az ügy még nincs lezárva

Fred Vasseur, a csapat főnöke elmondta, az ügy még nincs lezárva, és még a Forma-1-ben sem mennek gyorsan a biztosítási ügyek.

„Mindenki tudja, amikor a biztosítókkal tárgyal, akkor minden egy örökkévalóságig tart. Ez az F1-re is igaz. Lesz időnk megbeszélni a dolgokat, pár napja nyitottuk újra az esetet" – mondta Vasseur, aki bízhat a kompenzálásban.

2017-ben a Maláj Nagydíjon Romain Grosjean autója is így sérült meg, akkor a Haas egy évvel később kapott 650 ezer eurót a pályát felügyelő biztosítótársaságtól.