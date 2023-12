A meztelen naptára után most fecskében sokkolt a Forma-1-es pilóta - videó

Valtteri Bottas, a Forma-1-es Alfa Romeo versenyzője sokkolta a rajongóit. A finn pilóta már korábban is bizonyította, hogy szeret meztelenkedni, hiszen a Drive to Survive című dokumentumfilm sorozatban is megvillantotta már a bájait. Bottas az elmúlt napokban Kaliforniában töltődött fel, a nyaralását pedig egy zavarba ejtő, tengerparti videóval zárta.