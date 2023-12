Guruló budinak nevezte a Forma-1-es autót a holland versenyző

A holland túraautós, Tim Coronel szerint Nyck de Vries nem kapott igazságos esélyt a bizonyításra a Forma-1-ben, mert az AlphaTauri autója, amit vezetnie kellett, egy „guruló budi" volt.

De Vriesnek 28 évesen jött el az esélye, hogy bemutatkozzon a Forma-1-ben, miután számos egyéb sorozatban is halmozta a bajnoki címeket. Gyenge teljesítményei és drágának bizonyuló hibái miatt azonban mindössze tíz futam után menesztették a hollandot, helyére Daniel Ricciardo érkezett. Csapattársa, Cunoda Júki akkor még csak kettő pontot tudott szerezni (De Vries egyet sem), de a csapat úgy döntött, eleget láttak, és inkább Ricciardónak szavaztak bizalmat. Az év végére magára találó gárda az utolsó öt futamon 17 pontot gyűjtött és a nyolcadik lett a konstruktőrök között, Ricciardo teljesítménye miatt még a Red Bullal is hírbe hozták.

A Formule1.NL-nek nyilatkozó Coronel most arról beszélt, hogy honfitársának jobb esélyei is lehettek volna a bajnokságban, ha a szezon elején a csapat ugyanazt a teljesítményt nyújtja, ami az autó minőségét illeti, mint a végén - derült ki a motorsport.com oldaláról. Ricciardóról kérdezték, erre válaszolt így: Azonnal jól teljesített, de azokon a versenyeken Nycknek is alakulhattak volna máshogy a dolgai. Csak egy kicsivel kellett volna több idő neki. Abszolút meg vagyok győződve róla, hogy minden jól alakult volna számára. Ne feledjük, hogy az autója egy guruló budi volt - mondta el Coronel.

Először jön az elmélet nála, aztán a gyakorlat. Egy született tehetség, egy nyers versenyző, mint Max Verstappen vagy Oscar Piastri, pontosan fordítva csinálja. De ez azért is van, mert Nyck mindig is tesztpilóta volt, így utólag belegondolva, talán túl sokáig is - nyilatkozta Coronel.