Ricciardónál talán csak Alonso követett el nagyobb hibát

A RacingNews365 szakportál összegyűjtötte a Forma–1 történetének azon átigazolásait, amikor egy pilóta egy sikeres csapatból egy rendkívül gyenge istállóhoz szerződött. A listán a jelenlegi mezőnyből szerepel Daniel Ricciardo és Fernando Alonso, de mint kiderül, korábbi világbajnokok is hoztak rossz döntést a pályafutásukban.

Daniel Ricciardo: a Red Bulltól a Renault-hoz

Az ausztrál pilóta 2018-ig a Red Bull pilótája volt, amellyel már addig is ért el sikereket, az átütő eredmény nem sikerült. Ezért is döntött úgy Ricciardo, hogy 2019-ben nem hosszabbítja meg a szerződését az energiaitalosokkal, hanem a Renault csapatához igazol. Nos, a szezonban egy negyedik hely lett a legjobb eredménye, miközben a Red Bull egyre jobb eredményeket ért el. Az elmúlt öt szezonban Ricciardo négyszer állt dobogóra, miközben a Red Bull pilótái ez idő alatt összesen 103-szor végeztek a legjobb háromban. Az ausztrál két év után váltott a McLarenhez, de ott sem ért el igazán nagy sikereket, idén pedig az AlphaTaurinál próbálhatott szerencsét az év második felében. Az azonban biztosnak tűnik, hogy az egy évtizeddel előtt jósolt sikereit sosem fogja elérni a rosszul időzített átigazolása miatt.

Fernando Alonso: a Ferraritól a McLarenhez

A McLaren még 10-20 évvel ezelőtt is a legsikeresebb csapatok közé tartozott, ám a hibridkorszak nem segített a wokingiaknak. A Ferrari 2014-es gyengélkedése után Fernando Alonso mégis úgy döntött, hogy visszatér a McLarenhez, ám ez nagy visszaesést jelentett. Az ott eltöltött négy éve alatt rengeteget szenvedett a kétszeres világbajnok, aki elvétve szerzett pontot, és folyton panaszkodott a gyenge Honda-motorra. Végül a Renault-erőforrásra váltás sem segített a spanyolon, aki 2018 végén távozott is inkább a sportágból. Pedig a Ferrari színeiben legalább olyan sikereket érhetett volna el, mint idén az Aston Martin versenyzőjeként...

További világbajnokok is a listán

A RacingNews365 listáján ebből az évszázadból már nincs több csapatváltás, ám az előző században további világbajnokok hoztak rossz döntést. 1997 világbajnoka, Jacques Villeneuve 1998 végén igazolt sikerei helyszínétől, a Williamstől a BAR csapatához, amellyel az első idényében pontot sem szerzett, majd az első dobogójára is bő két és fél évet kellett várni. Végül a kanadai 2003 végén távozott a csapattól, de később sem tudta megközelíteni egykori sikereit. A kilencvenes években Nigel Mansellúgy tűnt, egy világbajnoki címmel vonul vissza, ám végül nem sikerült szépre a búcsú, ugyanis egy év szünet után visszatért az akkor már kevésbé sikeres Williamshez. Ráadásul 1995-ben az ennél is rosszabb McLarenhez igazolt, így méltatlanul gyenge eredményekkel fejezte be az F1-es karrierjét ahelyett, hogy 1992 végén végleg visszavonult volna.

A listán szerepel még Jean Alesi, aki 1991-ben a Tyrrelltől a gödörbe került Ferrarihoz igazolt ahelyett, hogy az év messze legsikeresebb csapatához, a Williamshez került volna. A kétszeres világbajnok Emerson Fittipaldi a hetvenes évek legjobb pilótájaként inkább a saját, szörnyű eredményeket elérő csapatához igazolt ahelyett, hogy maradt volna a McLarennél. Alberto Ascari pedig szintén két világbajnoki cím után döntött úgy, hogy elhagyja a Ferrarit 1954-ben, ám a Maserati és a Lancia színeiben egyetlen futamon sem tudott már célba érni.

A teljes listát ide kattintva olvashatják el.