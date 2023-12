A Mercedes kivételével minden csapat összefogott Hamilton főnökének botrányos ügyében

Közös nyilatkozatot tett közzé kilenc Forma–1-es istálló a Toto Wolffot érintő, kedden este kirobbant botránnyal kapcsolatban. A csapatok állítják, egyikük sem nyújtott be panaszt a Wolff házaspárral szemben a Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA).

Az FIA illetékesei kedden este a többi csapat bejelentése alapján vizsgálatot indítottak Toto Wolff ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy olyan bizalmas információkat oszthatott meg a nejével, a jelenleg az F1 Academy ügyvezető igazgatójaként dolgozó Susie-val, amikről nem lenne szabad tudnia. Hasonlóan, fordított előjellel is kirobbant a botrány, ugyanis az osztrák szakember olyan megjegyzést tett a csapatvezetők megbeszélésén, amit csak a vezetők – mint amilyen Susie is – tudhattak. A Wolff házaspár és a Mercedes gyorsan reagált is a vádakra, szerintük alaptalan spekulációról van szó.

A többi csapat közös nyilatkozatot adott ki, Horner is reagált

Szerda este a maradék kilenc F1-es istálló – a Haas, a Williams, az Aston Martin, a McLaren, a Ferrari, a Red Bull, az Alpine, az AlphaTauri és az Alfa Romeo – közleményben tudatta, hogy ugyan az FIA közleménye alapján az egyikük vezetője panaszolta be az egyik csapatfőnököt (Wolffot), valójában senki nem tett panaszt a házaspár ellen. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke el is mondta, hogy ők biztosan nem nyújtottak be panaszt Wolffék ellen, ráadásul közeli kapcsolatban is állnak Susie Wolff-fal.