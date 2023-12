A McLaren fiatal versenyzője biztos benne, hogy jövőre versenyt fog nyerni

A Formula–1-ben szereplő McLaren pilótája, Lando Norris kijelentette, biztos benne, hogy jövőre megszerzi első futamgyőzelmét a száguldó cirkuszban.

A fiatal brit versenyző a SkySportsnak adott interjújában elmondta, hogy nem szeretne túlságosan magabiztosnak látszani, de szerinte rendeződnek majd a csapat körüli problémák a következő idényre.

Az egyik legjobb helyzetben az utóbbi tíz évben. Végre kezdenek úgy helyükre jönni a dolgaink, ahogy még soha. Az eddigi öt idényemből talán most tekintek a legpozítivabban a következő évre – jelentette ki bizakodva a 24 éves pilóta. Norris kitért rá, hogy 2024-ben az év elejének rendkívül fontos szerepe lesz a végjátékban is, hiszen az előző idényben éppen a startot rontotta el a brit istálló. A pilóta eddig 104 futamon indult a McLaren színeiben, mialatt 13 alkalommal is felléphetett a pódiumra, győzni azonban egyszer sem sikerült neki. Most viszont úgy látja, ez végre megváltozhat. 100 százalékig biztos vagyok benne, hogy jövőre meglesz az első győzelmem. Úgy érzem nagyon közel vagyunk már hozzá.

Norris végül hétszer is dobogóra állhatott a brit és a világbajnokság hatodik helyén zárt, egyetlen ponttal lemaradva Charles Leclerctől és Fernando Alonsótól.