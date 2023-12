A szezonzárón parádézó F1-es pilóta lenyűgözte a Red Bull csapatfőnökét

Bár Cunoda Juki a pályán nem alkotott igazán maradandót idén, hiszen a 20 fős mezőnyben 23 futamon 17 pontot gyűjtve csupán a 14. helyet szerezte meg az összetettben, azonban az évadzáró Abu-Dzabi Nagydíjon nyújtott teljesítményével kivívta a Red Bull csapatfőnökének, Christian Hornernek az elismerését is. Horner szerint az egész évet tekintve az utolsó futam volt a 23 éves japán pilóta legjobb versenye.

Cunoda egykiállásos stratégiával próbálkozott, így a 18. és a 22. kör között életében először vezetett egy futamon pár körön keresztül az Abu-Dzabi Nagydíjon, miközben az AlphaTaurival próbálták megszerezni a hetedik helyet a konstruktőri bajnokságban a Williamstől. A japán versenyző végül a nyolcadik helyen zárta az utolsó futamot, ami nem volt elég ahhoz, hogy Williams előzzön a tabellán, viszont ő volt az egyetlen, aki egy kiállással pontszerzők közé tudott kerülni.

A csapat és a versenyző év végi jó formája végül lehetővé tette, hogy az AlphaTauri a hetedik helyen zárjon, amivel a Red Bull csapatfőnökének, Christian Hornernek a figyelmét is felkeltette. A Red Bull csapatfőnöke a futam után dicsérte a jövőre negyedik idényét kezdő Cunodát.

Nagyszerű munkát végzett, különösen úgy, hogy egy kiállással versenyzett. Nagyon jól vigyázott a gumikra is, és a tempója is nagyon jó volt, szóval azt hiszem, vitathatatlan, hogy ez volt idén a legjobb futama" – dicsérte a japánt Horner, aki a korábbi Red Bull-pilótára, Daniel Ricciardóra is kitért.

"Szerintem Danielnek valami leszakadt a fékvezetéknél, ez pedig nagy hatással volt a versenyére, de remek munka volt Jukitól és Franztól (Franz Tost, az AlphaTauri csapatfőnöke) az utolsó futamon, az pedig már csak hab volt a tortán, hogy az élen autóztak egy darabig" – mondta a Red Bull csapatfőnöke.