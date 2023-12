Eldőlt, visszatér-e a négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel

A négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel állítólag komolyan fontolgatja, hogy visszatér a versenyzés világába. Német sajtóértesülések szerint a 36 éves legenda már meghozta a döntését arról, hogy elfogadja-e a sportautó-világbajnokságból érkező ajánlatát.

Régóta téma Sebastian Vettel visszatérése a versenyzés világába, elsősorban a World Endurance Championship-et emlegették vele kapcsolatban, valamint a 24 órás Le Mans-i versenyt, de konkrétumokról korábban nem lehetett hallani.

Több korábbi F1-es versenyző szerepelt már a WEC sorozatban, így Mick Schumacher vagy Robert Kubica is, valamint a motorversenyekről ismert legenda, Valentino Rossi is ott lesz a 2024-es kiírásban.

A Porsche JOTA csapat felajánlott egy helyet Vettelnek, de a csapatvezető, Dieter Gass megerősítette, hogy a német nem tesztelt a csapattal, annak ellenére, hogy felvették vele a kapcsolatot. Gass szerint érthető, ha Vettel a családjával akar több időt tölteni és 2025-ben is szívesen látnák a csapatnál.

Úgy tűnik azonban, hogy a találgatások véget értek, ugyanis a német sport.de azt írja, hogy nem tervez 2024-ben részt venni nagy versenyeken, ugyanis nem szeretné magára hagyni a feleségét és a három gyermekét.

Előfordulhat, hogy egyszer újra beülök, bármilyen autóba is. Ez a szenvedélyem, olyasmi, ami érdekel. Természetesen bármikor megtörténhet, mert hiányzik, és ha a pálya mellett állok, természetesen megvan a bizsergés. Nem könnyű, össze kell szorítanom a fogaimat” - mondta Vettel, aki hangsúlyozta, hogy elégedett a jelenlegi életével.

Az M4 Sport azt írja, hogy bár a WEC-sorozat csak évi nyolc állomásból áll, és nem is tesznek meg akkora távolságokat, mint az Forma-1ben, ez nem jelenti azt, hogy kevés időráfordítással is járna. Ez a sportautózás új világ lenne Vettel számára, sok tesztelés várna rá, és amúgy is jellemző az alaposságáról híres németre, hogy mindent csak teljes erőbedobással tud és akar csinálni.