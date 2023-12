Verstappent nem érdeklik sem a győzelmek, sem a rekordok, egészen más, amire a legbüszkébb

Max Verstappen egészen elképesztő szezont zárt. A Red Bull holland pilótája az idényben 22 futamból 19-et megnyert, ezzel rekordot állított fel, pályafutása során pedig már 54 futamgyőzelemmel áll, amellyel harmadik az örökranglistán Michael Schumacher és Lewis Hamilton mögött. A 26 éves pilóta az idei szezonban rengeteget Forma-1-es rekordot megdöntött, ennek ellenére mégsem egy futamgyőzelmet vagy rekordot tart olyan emléknek, amire évtizedek múlva is büszkén gondol majd vissza a 2023-as év kapcsán.

Verstappen büszkesége

Verstappen az idei szezonban minden idők legsimább győzelmét aratta, ezzel sorozatban harmadszorra lett Forma-1-es világbajnok. A holland pilóta elmondta, hogy az idei szezonban a miami felzárkózására, a zandvoorti hazai győzelmére, valamint a szinte tökéletes szuzukai hétvégéjére volt a legbüszkébb. Verstappen dominanciája miatt sokak szerint ez volt minden idők egyik legunalamasabb szezonja, így adja magát a kérdés, hogy a 26 éves holland pilóta mire gondol majd ennek a szezonnak a kapcsán, ha egyszer visszavonul.

„Szerintem a csapatszellem. Nem annyira a győzelmek, a pole-körök és hasonlók, inkább az, hogy mennyire élveztük ezt a csapattal. A győzelem természetesen jó, de fontos, hogy meglegyen a csapatban a megfelelő hangulat is, hogy jól érezzük magunkat. Akikkel dolgozol, nagyon okos emberek. És tudom, hogy bármit is csinálsz az autóversenyzésben, ezt nem lehet felülmúlni. Látni, ahogy mindenki végzi a munkáját, a tőle telhető legjobban, minden nap, és mindent belead érted – ezt igazán klassz látni” – idézi az M4 Sport a háromszoros világbajnokot, aki elmondta azt is, hogy ez a fajta érzés és hangulat nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Red Bull szintet lépett idén, és csak még erősebbé vált.

A Red Bull történelmi autója

„A csapat hihetetlen szinten működik. Ha megnézzük, minden területen, legyen szó akár az autóról, amit gyártottunk, akár a megbízhatóságról, a stratégiáról, arról, ahogyan a versenyeinket kiviteleztük, ahogyan a versenyzőink teljesítettek. Ez az autó statisztikai szempontból bevonul majd az F1 történelemkönyvébe mint a valaha volt legsikeresebb autó - mondta Christian Horner.