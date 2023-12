Ez volt a 2023-as Forma-1-es idény 10 felejthetetlen pillanata, botránya, cirkusza

A Forma-1 2023-ban is emlékezetes futamokat és pillanatokat produkált, ezek közül emelünk most ki tízet. Volt botrány, balhé, emlékezetes szereplés, előzés, ütközés az F1 idei évadjában is. Az idényt mi ezzel a kis visszatekintéssel zárjuk, hogy nem is olyan sokára jöhessen az újabb, rekordhosszúságú Forma-1-es szezon 2024-ben.

Felejthetetlen: a 2023-as F1-es szezon 10 legnagyobb pillanata

1. Max Verstappen unalomba fullasztotta a teljes szezont

A Red Bull és Max Verstappen drukkereinek is talán kissé unalmassá vált a szezon, miután a Forma-1-ben szinte csak az volt a kérdés a szezonban, hogy tud-e más is versenyt nyerni a Red Bullokon kívül. Végül tudott: egyszer, Carlos Sainznak és a Ferrarinak köszönhetően, de a hírek szinte mindig a Red Bullokról szóltak.

A teljesség igénye nélkül leírunk pár adatot, ami pontos képet ad arról, hogy mekkora egyeduralkodója volt a 2023-as F1-es szezonnak Max Verstappen. A holland a végül 22 versenyhétvégésre csökkentett szezonban 21 alkalommal a dobogóra állhatott, azaz 22 versenyből csak egyszer nem szerepelt a neve a top 3-ban.

Most már Verstappen neve mellé kell írnunk az egy évben szerzett legtöbb futamgyőzelmet is, szám szerint 19-et. A tavalyi, 15-ös szériája volt eddig a rekord, 2022-ben 15 futamgyőzelme volt. Az ezt megelőző rekordot Sebastian Vettel és Michael Schumacher tartotta, 13 sikerrel.

Verstappen természetesen megdöntötte az egy évben szerzett pontok számát is. Ebben is a tavalyi rekordját adta át a múltnak, akkor 454 pontot szerzett, most 575-öt.

Verstappen rekordot döntött a zsinórban megnyert futamok számát illetően is, ugyanis 2023-ban egyhuzamban volt 10 futamgyőzelme, korábban Vettel kilenc sikere volt a rekord.

Verstappen minimum még egy rekordot szerzett, ugyanis senki nem nyert még egyhuzamban annyi futamot a pole-ból indulva, mint ő. A holland zsinórban 13 pole-pozícióját váltotta sikerre, ezt a rekordot egyébként még 2022-ben kezdte el összerakni. Korábban Michael Schumacheré volt ez a rekord, ő 12 pole-ja után nyert egyhuzamban futamot.

2. Ehhez képest pedig a csapattárs

A mexikói Sergio Pérez a másik Red Bull-lal nagyjából 300 ponttal szerzett kevesebbet, mint Verstappen. A szurkolók egy része azonban azt várja egy versenyzőktől, hogy elvileg egyforma autókkal, közel egyforma eredményeket érjenek el. A Red Bull hatalmas fölényét jelzi, hogy Pérez ezzel a teljesítménnyel is a második helyen végzett az F1 világbajnoki pontversenyében, de legtöbbünknek nem erről marad emlékezetes a mexikói idénye.

Pedig Pérez nem kezdett rosszul, az első négy futamból kettőt megnyert, de talán sok volt neki a tudat, hogy versenyben lehet, vagy kellene lennie Verstappennel a bajnoki címért. Az ötödik futamig minden jól ment, de Miamiban hiába indult az élről Pérez, míg csapatársa csak a kilencedik rajtkockából, Verstappen megnyerte a futamot a mexikói előtt és itt valami megtört.

A következő öt futamon a kvalifikáció utolsó szakaszáig sem jutott el Pérez, ami az autók közötti különbséget tekintve, botrányos mutató volt. Zsinórban öt kvalifikáción a 11. rajtkocka volt a legjobb teljesítménye.

Pérez takarózhatott volna azzal, hogy nem az ő képességeire lett fejlesztve az autó, de akkor is szerény volt ez a mutató. Arról nem is beszélve, hogy komoly hibákat követett el, dobogós helyen végzett azon a nem túl előnyös ranglistán, ami azt mutatja, ki mekkora károkat okozott az autójában a szezon során. Ne feledjük, hogy a Magyar Nagydíjon már az első szabadedzésen összetörte a Red Bullt, a mélypontot pedig egyértelműen az jelentette, amikor a hazai futamán, Mexikóban az első kanyarban összetörte az autót és ki kellett állnia a csalódott szurkolók tízezrei előtt. És akkor még tt volt Sau Paulo, ahol Alonso, Las Vegasban pedig Leclerc előzte meg az utolsó pillanatban.

Onnantól kezdve a pletykák mind arról szóltak, hogy a Red Bull házon belül kire cserélheti le a mexikóit, akinek ugyan 2024-re érvényes szerződése van még, de senki nem lepődne meg nagyon, ha ezt nem töltené ki. Igaz ez akkor is, ha kemény döntés lenne, ha a Red Bull története során az első 1-2. világbajnoki helyezése után cserélne pilótát.

3. Fernando Alonso túl a 40-en is varázsolt

A 2023-as Forma-1-es szezon egyik szívet melengető története volt Fernando Alonso szereplése, aki ugyan már biztosan túl van pályafutása csúcsán, mégis felvette a versenyt a legjobbakkal, legalábbis a szezon első felében mindenképp. Mindenkit meglepett az, hogy ennyire versenyképes az Aston Martin, de a spanyol megmutatta, hogy nem minden a kocsin múlik, hiszen csapattársát, Lance Strollt folyamatosan túlszárnyalta.

2022-ben az Aston Martin csak a hetedik volt a konstruktőrök közötti versenyben, de a 2023-ban már a 42. születésnapját is megünneplő Alonso többször is csodát tett, amit jól mutat, hogy a vb-pontversenyben a negyedik lett. A két Red Bullon kívül csak a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton tudott nála több pontot szerezni.

Az Aston Martin az év elején a Red Bull legkomolyabb kihívója volt, Alonso pedig visszaforgatta az idő kerekét, hiszen az első nyolc futamból hatszor is a dobogón végzett. Monacóban hajszálra volt attól, hogy elvegye a pole-t Verstappentől, és attól, hogy megszerezhesse 33. futamgyőzelmét, amire egy évtizede vár.

Az Aston Martinhoz sajnos nem a többi csapatnál mutatott ütemben érkeztek a fejlesztési csomagok, így a lufi a szezon második felére kipukkadt, de Brazíliában még előhúzott valamit a cilinderből, amikor Sergio Pérezt „sprintelte le" a célegyenesben és nyolcadik alkalommal is felállhatott a dobogóra.

4. Lewis Hamilton állandó panaszkodása

Ne legyünk teljesen igazságtalanok, hiszen egy hétszeres világbajnok biztosan nehezen emészti meg, hogy olyan autó kerül alá, amivel nincs sok esélye futamot nyerni, nemhogy a világbajnoki címért küzdeni.

Hamilton autója az év első szakaszában várakozásokon alul teljesített, majd mindenki az első fejlesztési csomagtól várta a csodát. A Mercedes ugyan javulni tudott, de messze nem annyit, amennyivel bele lehetett volna szólni a Red Bullok versengésébe a Forma-1-es szezon végső sikeréért.

Hamilton a pontverseny harmadik helyén végzett, így annyit elért, hogy a csapattársát, George Russellt legalább visszaelőzte 2022-höz képest, de a 38 éves bajnok két teljes szezont tudott le futamgyőzelem nélkül, amihez ő nem lehet nagyon hozzászokva.

Hamilton egész évben meglepően sokat panaszkodott a csapatárdión az autóra, a körülményekre vagy éppen a többiekre, akiket gyakran bemószerolt egy-egy szabálytalan manőver miatt. Mindig volt valami balhé körülötte, de egyszer-kétszer megcsillogtatta a tudását. A brit legnagyobb teljesítménye a Hungaroringen szerzett pole volt és az, hogy a sok botrányos (Red Bull, Ferrari) pletyka után végre aláírta a szerződését a Mercedesszel, aminek értelmében további két évig marad a csapat versenyzője.

A körülmények és a pontok alapján még mindig úgy tűnik, hogy Hamilton lehet Verstappen első számú kihívója, ha valóban versenyképes autót építenek majd alá.

5. Trófeatörés a Hungaroringen

Az egész szezon egyik leghosszabb szappanoperája lett abból, hogy Lando Norris ünneplés közben ripityára törte Verstappen Herendi trófeáját Forma-1-es Magyar Nagydíj díjátadója után. A brit pilóta a dobogóhoz verve pukkantotta a pezsgőjét, így pedig lezuhant a holland trófeája, ami összetört.

Verstappen csalódottan vette tudomásul, hogy darabokban viheti csak el az értékes trófeát, majd Norris és a McLaren is bocsánatot kért a közösségi felületeken. Szerencsére gyorsan jött a megoldás, ugyanis Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra elnöke elmondta, hogy újragyártják a holland számára a trófeát. A mintegy 15 millió forintos értékkel bíró trófea darabjaira hullását ugyan Verstappen és Norris nem vette véresen komolyan, kiderült, hogy Verstappennek nem csak az eltört trófea lesz a vitrinjében.

Augusztus elején kezdték meg Max Verstappen új trófeájának gyártását a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-nél. Az eredeti, kézzel készített alkotáson több mint harminc ember dolgozott majdnem fél éven át, de mivel most a formákat, a mintákat és a színeket nem kellett újra kidolgozni, így rövidebb lett az újragyártás folyamata, augusztus végén pedig meg is kapta a holland az új trófeát.

6. Egy idegesítő szabály

Az idei szezonban talán a kelleténél többet kellett hallanunk a pályahatárok és a pályaelhagyás kifejezéseket az F1-ben, ez pedig az osztrák hétvégén csúcsosodott ki. Az igazi káosz csak a verseny után következett. Közel öt órával a leintés után az FIA módosította az Osztrák Nagydíj végeredményét, miután 12 utólagos büntetést osztottak még ki a pálya határainak megsértése miatt.

Az Aston Martin óvott a futam után, ugyanis néhány versenyzőt nem büntettek meg azért, mert nem tartotta be a pályahatárokat. Az FIA az utólagos vizsgálata során végül 83 köridőt törölt és kiosztott 12 büntetést, ezt pedig rendesen megváltoztatta a futam végeredményét.

Szinte mindenkit megbüntettek, 100-nál is több kört töröltek a vétségek miatt, később az is kiderült, hogy 1200 kört vizsgáltak az illetékesek.

7. Vegas, baby!

Mindenki tudta, hogy Las Vegas emlékezetes versenyt fog szervezni és így is lett. Az utcai pálya idén debütált a Forma-1-ben, ezért megvoltak a gyermekbetegségei, elég csak a csatornafedélre gondolni, ami tönkretette Carlos Sainz hétvégéjét és több tízezer néző estéjét, mert helyi idő szerint a második szabadedzésen nem lehettek ott hajnali 4-kor, mert addig javítgatták a csatornafedőket.

A botrány ott fokozódott, hogy a nézők olyan kártérítést kaptak, ami alapján a belépők árát az F1 hivatalos shopjában vásárolhatták le, közben pedig Sainz úgy kapott 10 rajthelyes büntetést, hogy nem tehetett arról, hogy megsérült a Ferrari alatta, ami miatt büntetést maga után vonó alkatrészcseréket kellett a csapatának végrehajtania.

Sainz kocsiját összerakták, jól is ment a Ferrari, de főleg Leclerc, aki összeért Verstappennél, amiért büntették a hollandot, Leclerc pedig az utolsó kanyarban ment el Pérez mellett, aki itt kapott egy újabb pofont. A körítés és a verseny is fantasztikus volt, a Gömb, a Belaggio és a többi kaszinó is mindent megtett, hogy ne a dühöngő Verstappenre emlékezzünk, aki a hétvégén elmondta, úgy érezte magát, mint egy bohóc, akit csak mutogatnak és visznek jobbra-balra.

A rajtrácson pedig ott voltak a leghíresebb celebek is, és a Forma-1 rajongói, köztük Zlatan Ibrahimovic is, aki az M4 Sport riporterével is viccelődött kicsit.

8. Botrány Ausztráliában

A Forma–1 története során először a 2023-as Ausztrál Nagydíjon fordult elő, hogy egy versenyt háromszor is megszakítottak piros zászlóval. Ám azonkívül, hogy ezt a rekordot megdöntötték, sok értelme nem volt több mint 2 és fél órásra nyújtani az eseménydús melbourne-i futamot. A verseny legelső körében Charles Leclerc pördült ki a kavicságyba, majd ott elásta magát a Ferrari, így a monacói számára véget ért a futam. Noha veszélyesen helyen állt meg, ezért a biztonsági autóra (vagy legalábbis virtuálisra) valóban szükség volt, amíg eltávolították az autóját, piros zászlós fázisnak viszont nem lett volna értelme – ekkor még nem is hoztak ilyen döntést. Néhány körrel az újraindítás után Alexander Albon veszítette el az irányítást a Williamse felett, és a kavicságyon áthajtva a falnak ütközött. Az autója is részben visszapattant a pályára, valamint néhány törmelék is az aszfaltra került, ám úgy tűnt, megszakításra most sem lesz szükség. A biztonsági autó mögött már szinte felsorakoztak a pilóták, amikor másfél kör után úgy döntöttek, piros zászlós fázist eszközölnek.

Amikor már úgy tűnt, nyugodtan zajlik le a verseny második fele, az 53. körben Kevin Magnussen hajtott rá vehemensen a kerékvetőre, majd a jobb hátsó kerekével a falat is súrolta, amelyek következtében a gumi levált a felniről, majd az a Haashoz hasonlóan megállt a pálya szélén. Először itt is csak a biztonsági autót küldték be, és a mezőny hátsó feléből többen kerékcserére is vállalkoztak, majd másfél perc után megint a piros zászló mellett döntöttek. Ez még furcsább ítélet volt, mint Albon esetében, ugyanis sem az autó, sem az önálló útra kelt alkatrész nem volt zavaró helyen, így Russell járművéhez hasonlóan 1-2 perc alatt kikaphatták volna őket a pályabírók.

Ahogy arra számítani lehetett, megint nem volt sokáig szünet: szinte ki sem szálltak a pilóták az autóikból, már ülhettek is vissza a folytatásra, ami úgy tűnt, egy kétkörös sprint formájában zajlik majd. Aztán ahogy azt szintén sejteni lehetett, nem alakult zökkenőmentesen az újraindítás, hiszen mindenki ki akarta használni az utolsó lehetőségét a pozíciószerzésre. Ennek eredményeképpen előbb Sainz forgatta meg 5 másodperces büntetést érően Alonsót, a kavicságyba menekülő Lance Stroll magával terelte Sergio Pérezt is; a két Alpine, valamint Nyck de Vries és Logan Sargeant pedig nagyot ütközött egymással, és a pályán ragadtak. Itt nem volt választás az összevisszaságban: ekkor valóban kellett a piros zászlós fázis.

9. Dráma Szingapúrban

Ez volt az egyetlen Forma-1-es nagydíj 2023-ban, amit nem a Red Bull nyert. Lance Stroll a horrorbalesete után el sem indult a futamon, míg a szenvedő Red Bullokkal Max Verstappen és Sergio Pérez is csak a mezőny második feléből (11., és 13. hely) vághatott neki a 62 körös villanyfényes viadalnak.

A futam harmadánál bejött a biztonsági autó, a Red Bullok így előreléptek a pályán, de később sokan előzgették őket, ami szokatlan látványt jelentett az egész szezonban, feltűnően csúszkált a két autó. Ekkora azt hihettük, másnak is lehet esélye a szezonban, de végül kiderült, ez csak egyszeri alkalom volt

A hajrában Russell ijesztett rá a Ferrarikra, de a brit a végére besokalt és belement a gumifalba, így pontot sem szerzett. Végül a Ferrari spanyolja megnyerte a versenyt, Norris lett a második, Hamilton pedig a harmadik. A holland Verstappen az ötödik helyen végzett, ami az egész szezonban a legrosszabb eredménye lett.

10. Felipe Massa folyamatos rettegésben tartotta a mezőny egy részét

Felipe Massa ügyvédjei a 2008-as világbajnoki címért folytatott harc kapcsán minden érintett ellen jogi lépéseket tettek, akik közül még többen dolgoznak vagy versenyeznek is az F1-ben. Felipe Massa továbbra sem tett le arról, hogy valahogy megszerezze a 2008-as világbajnoki címet, pedig már a paddockban is nemkívánatos személlyé vált a brazil.

Massáék a szingapúri csalásban érintett minden szereplő ellen pert megelőző jogi lépéseket tettek, köztük a Ferrari, Flavio Briatore, Pat Symonds, sőt a Renault akkori főszponzora, az ING-vel szemben is. Az akció célja annak megakadályozása, hogy bármelyik szereplő esetleg kulcsfontosságú iratokat, bizonyítékokat tüntethessen el.

Massa jogászai kijelentették, hogy az igazságtalanságok ellen rendre kiálló Lewis Hamilton támogatására is számítanak. Vagyis azt várják Hamiltontól, hogy önként és dalolva segítsen abban, hogy elveszítse első világbajnoki címét. Massa és ügyvédjei a bizonyítottan elcsalt szingapúri futamba kapaszkodnak, azt akarják elérni, hogy ennek a futamnak az eredményét utólag töröljék, ami Massa világbajnoki címét jelentené.

A várakozások szerint erről még 2024-ben is hallunk majd.