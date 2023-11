Verstappen gyenge pontjáról beszélt a Red Bull tanácsadója

Max Verstappen elképesztő Forma-1-es szezont futott, de azért van gyenge pontja is a vezetésének. A háromszoros világbajnok holland pilótának már 54 futamgyőzelme van, ami már most minden idők harmadik legtöbbje. Azonban Dr. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója úgy gondolja, hogy Verstappen még közel sem érte el a csúcsot, de megemlítette azt is, hogy a holland pilóta vezetésének van egy gyenge pontja is.