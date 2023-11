Alakul az újabb F1-botrány: Hamilton gyanúsítgatott, Alonso nem is hagyta szó nélkül

A múlt vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjon összetűzésbe került a Formula-1 mezőnyének két legtapasztaltabb pilótája, Fernando Alonso és Lewis Hamilton. A Mercedes pilótája azonnal gyanúsítgatásba kezdett, az Aston Martin spanyol pilótája ezt nem is hagyta szó nélkül.

Lewis Hamilton rádión háborgott

Fernando Alonso az Abu-dzabi Nagydíjon játszadozott egy picit Lewis Hamiltonnal, legalábbis a brit így érzi. A spanyol a bokszkiállása után a rekordbajnok elé tért vissza a pályára, majd váratlanul levette a lábát a gázpedálról. Hamilton a rádión háborgott, hogy Alonso büntetőfékezett előtte, majd a futam után is erre panaszkodott.

Erről viszont „az elkövető" elmondása szerint szó sem volt, Alonso mindössze azért vett vissza a tempóból, hogy elengedje Hamiltont, aztán pedig ő nyithassa a DRS-t. Végül minden a spanyol versenyző tervei szerint alakult, hetedikként intették le, miközben Hamilton csak nyolcadik lett - írja a Magyar Nemzet.

Fernando Alonso válaszolt Lewis Hamiltonnak

Egyértelmű, hogy Lewis nagyon ért a Formula-1-hez, rendkívül okos, sok a tapasztalata, de nekem még nála is több van – viccelődött Alonso, majd felidézett egy hasonló párharcot 2013-ból: – Akkoriban, Kanadában ugyanezt játszottuk végig, de akkor is és most is én nyertem, tehát minden rendben van."

Hamilton egyébként is nagyon frusztrált volt, ugyanis nem sikerült jól neki a 2023-as év.

"Összességében nem volt jó évünk, úgyhogy őszintén szólva nem túl sokat. Túléltem, tulajdonképpen ennyi" - mondta a hétszeres világbajnok.