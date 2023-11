Ezzel a trükkel akarta Leclerc sokkolni a Mercedest

A Ferrari pilótája, Charles Leclerc az Abu-Dzabi Nagydíjon mindent megtett azért, hogy csapata megszerezze a második helyet a konstruktőrök között, ám ez sem volt elég.

Leclerc trükkje sem volt elég

A szezon utolsó futamáig kérdéses volt, hogy a Mercedes vagy a Ferrari szerzi meg a Red Bull mögött a második helyet a konstruktőrök között. Leclerc az Abu-Dzabi Nagydíj vasárnapi futamán szélárnyékot is adott Sergio Péreznek, akit el is engedett maga mellett, de így sem tudott elegendő előnyt kiautózni a Red Bull-os, mert a Lando Norrissal történő koccanása miatt 5 másodperces büntetést kapott, így a Mercedeses George Russell mögött végzett a negyedik helyen.

"Minden az utolsó néhány percen múlt. Pérezt segítenem kellett a büntetése miatt, ezért próbáltam DRS-t és szélárnyékot adni neki, de ez sem volt elég. Semmit nem csinálhattunk volna jobban, mindent jól csináltunk: a stratégia és az időmérő is jó volt. Számomra a végén csak a konstruktőri második hely számított, de nem sikerült elérnünk. Viszont fantasztikus munkát végeztünk, az utolsó versenyig keményen nyomtuk" - mondta Leclerc a futam után.

Leclerc ötlete volt az elengedés

A Ferrari csapatfőnöke, Frederic Vasseur elárulta, hogy Pérez elengedése nem a saját ötlete, hanem Leclerc-é volt.

Igen, Charles ötlete volt az egész. Lehettünk volna egy kicsit agresszívebbek, és megpróbálhattuk volna lelassítani Russellt. Másrészt azonban a csapat számára is fontosnak tartom, hogy pozitívan fejezzük be a szezont. Charles a második lett, és így fejezte be a versenyt. Úgy gondolom, ez az első jó lépés a jövő évre" - idézte a motorsport.com Vasseur szavait.

A 2023-as idény utolsó futamán Max Verstappen mögött Leclerc lett a második, a teljes szezont tekintve viszont a konstruktőrök versenyében a Mercedes szerezte meg az ezüstérmet a harmadik Ferrari előtt.