Titokzatosan beszélt a jövőjéről Max Verstappen az év utolsó futama után

Max Verstappen a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj megnyerésével a 19. futamgyőzelmét szerezte a szezonban, összességében pedig 54-edszer diadalmaskodott, amivel megelőzte az örökranglistán eddig harmadik Sebastian Vettelt. A leintés utáni beszédében elemezte az évet, de beszélt a jövőjéről és üzent a szurkolóinak is a holland világbajnok.

„Elképesztő év volt, és érzelemdús is az utolsó körökben, mert ez az autó sokat adott nekem. Büszke vagyok, hogy megnyertem az utolsó futamot is, köszönöm mindenkinek a Red Bullnál. Nehéz lesz hasonlóan jól folytatni, ennél is jobban teljesíteni, de ezt a szezont nagyon élveztük. Nyilván szeretnénk ennél is jobbak lenni, ez viszont nem feltétlenül azt jelenti, hogy ennél is több versenyt nyerünk" – mondta titokzatosan a jövőről Max Verstappen.