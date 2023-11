A Mercedes főnöke nem tud beletörődni Hamilton elbukott vb-címébe

A Mercedes Forma–1-es istállójának csapatfönőke, Toto Wolff az idei szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt is tett egy megjegyzést a két évvel ezelőtt történtekre, amiért szemlátomást továbbra sem tud megbocsátani az akkori versenyigazgatónak, Michael Masinak.

A 2021-es Abu-dzabi Nagydíj drámai végjátéka

Két éve Max Verstappen és Lewis Hamilton is 369,5 ponttal várta a szezonzárót. Ott hiába indulhatott a holland az élről, a brit azonnal átvette a vezetést, később pedig az egész futamon gyorsabbnak tűnt Verstappennél. Hat körrel a vége előtt aztán Nicholas Latifi balesete miatt biztonsági autós fázis következett, ami alatt Verstappen friss abroncsokra váltott, Hamilton azonban a pályán maradt. A holland visszaérkezésekor öt pilóta volt kettejük között, a Williams roncsait még szedték össze a pályabírók és már csak három kör volt hátra.

Hamilton vb-címe biztosnak tűnt: ha hagyják az öt pilótát visszavenni a köreiket, akkor nem lesz idő az újraindításra; ha pedig nem, akkor Verstappennek előbb meg kell előznie azt az öt versenyzőt, mielőtt a britet támadhatja. A Michael Masi vezette, küzdelmet akaró versenyirányítás azonban megoldotta: ahogy elmentek Hamilton mellett a lekörözöttek, azonnal kihívták a safety cart, így egyetlen kör maradt még a futamból. A gumielőny miatt pedig lényegében nem volt kérdés, hogy Verstappen az esélyesebb: meg is előzte Hamiltont, amivel megszerezte első világbajnoki címét.

Toto Wolff reakciója

A Mercedes főnöke akkor és később is rengeteget őrjöngött a döntés miatt, amiért az előző szezon elején el is távolították a pozíciójából Masit. Most, két évvel később ismét Abu-Dzabiban zárul az idény, ezúttal az Ezüstnyilak számára a konstruktőri második hely lehet a cél: 4 pont az előnyük a Ferrarival szemben. Wolff a hasonlóan szoros állás miatt tett is egy utalást a 2021-ben történtekre.