Munkahelyi komédiát forgatnak a gyakran káromkodó F1-es csapatfőnökről

Az egyik televíziós csatornát annyira megihlette a Forma-1-es Haast irányító Günther Steiner, hogy bejelentették, sorozat készül róla.

Az F1 legszókimondóbb csapatfőnöke, Günther Steiner

Az F1 legszókimondóbb csapatfőnöke címért bátran indulhatna a mezőny egyik leggyengébb, az idei szezont valószínűleg az utolsó helyen záró csapatának, a Haasnak a vezetője, Günther Steiner.

Az 58 éves Steinert - aki 2001 és 2005 között a Jaguar, majd jogutódja, a Red Bull vezetőségében is töltött be szerepet egy rövid ideig, majd a NASCAR-ban dolgozott, s a Haas 2016-os F1-es beszállásával tért vissza a királykategóriába csapatfőnökként - a Forma-1-es dokumentumfilm-sorozat, a Hajsza a túlélésért 2019-es megjelenésekor lopta a szívébe a közönség, amelyben megismerhették szókimondó, káromkodásoktól sem mentes, mégis szimpatikus stílusát. Az amerikai csapat azóta is gyakran Steiner egy-egy csípős megjegyzése miatt kerül be a hírekbe.

Munkahelyi komédiát forgatnak Günther Steinerről

Az amerikai CBS csatorna most bejelentette, hogy megkezdte egy egykamerás komédia fejlesztésének folyamatát, amelynek főszereplében egy „Steiner-szerű" főnök áll egy sportcsapat élén. A Deadline szerint Steiner is a produceri csapat tagja lesz, karakterét egy profi színész játssza majd - írja a Racingline.

Ebben a kezdeti stádiumban még keveset lehet tudni a projektről, egyelőre a címe, az írója és a szereplői sem ismertek.