Verstappen apjának nem tetszett, amit a fia csinált Las Vegasban

Max Verstappen édesapja elárulta, hogy neki sem tetszett az, hogy a háromszoros világbajnok élesen kritizálta a Forma–1 Las Vegas-i szereplését.

Max Versteppen finoman szólva sem volt elégedett a Las Vegas-i Nagydíj nyitóeseményével, elmondása szerint "bohócnak" érezte magát az esemény alatt. A Red Bull holland pilótája élesen kritizálta a Forma–1-et is, mivel szerinte inkább a versenyzésről, nem pedig a show-ról kellene szólnia. A háromszoros világbajnok édesapja, Jos Verstappen a De Telegraafnak adott interjújában elismerte, hogy fia túlzásba esett, mivel szerinte sem kellett volna ennyire nyíltan kritizálnia a versenyhétvégét a fiának.