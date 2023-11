A teljesítményével nem sikerült, a botrányos öltözködésével Las Vegasban is kitűnt Lewis Hamilton - képek

A Mercedes hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton csak a 7. helyen végzett a vasárnapi Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon, ezúttal sem tudott beleszólni a nagyok dolgába. A brit pilóta azonban így is felhívta magára a figyelmet a megszokott, botrányos öltözködésével.

Hamilton tovább sokkolja a szurkolókat

Lewis Hamilton egy egész képgalériát állított össze az Instagram-oldalán a Las Vegas-i Nagydíj hétvégéjén viselt szettjeit ábrázoló fotókból.

A színestől a feketén át, egészen a nagyon fura ruháig mindent megmutatott abból, hogy sokan miért tartják már-már polgárpukkasztónak az öltözködését.

Nem mintha a brit pilóta foglalkozna az őt kritizálókkal, továbbra is megpróbál kitűnni a többi versenyző közül. Ha a pályán ez mostanság nem is megy neki - bár így is a 3. helyen áll az összetett világranlistán a két Red Bull versenyző mögött -, az öltözködésével mindenképpen felhívja magára a figyelmet.