Schumacher és Hamilton hét világbajnoki címe tarthatja az F1-ben Max Verstappent

A Red Bull immár háromszoros világbajnok F1-es pilótájának, Max Verstappennek elég motivációt jelent a Forma-1-ben maradni Michael Schumacher és Lewis Hamilton hét világbajnoki címe - vélekedett Johnny Herbert.

Verstappent Schumacher és Hamilton hét világbajnoki címe motiválhatja

Az egykori F1-es Johnny Herbert szerint bár még nincs karnyújtásnyi távolságra a hét világbajnoki elsőség, így ez lehet a holland maradásának egyik fő motivációja.

„Max nagyon is tisztában van azzal, hogy megvan a tehetsége ahhoz, hogy potenciálisan felülmúlja ezt. Ez a motivációja" – vélekedett Herbert a Genting Casino közreműködésével készített beszélgetés során - írja a Motorsport.

Van élet az F1 buborékján kívül is

Ez csak arról szól, hogy felnő és érik, és felismeri, hogy van élet az F1 buborékján kívül is. Szerintem az egész viselkedése és mentalitása a győzelemről szól" – tette hozzá az egykori F1-es, aki szerint a száguldó cirkusz után – vagy mellett – a holland más sorozatokban is fel fog tűnni.

„Lehet, hogy Le Mans-ban is rajthoz áll az apjával. De a fő fókusza az F1, és az is marad" -mondta Herbert, aki hozzátette, Versteppen azonban rájött, hogy másképp is élvezheti az életet, ami nem csak erről az egy buborékról szól, talán a család gondolata az, ami kezdhet kopogtatni a fejében.