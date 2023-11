A Ferrari csapatfőnöke kompenzációt vár Sainz balesete után

A Ferrari spanyol pilótája az első szabadedzésen óriási tempóval hajtott rá egy fellazult csatornafedélre, ami után az autója komoly károkat szenvedett. Mivel Sainz autójában a balesetet követően akkumulátort is ki kellett cserélni, így 10 rajthelyes büntetést kapott a vasárnapi futamra, amit így végül csak a 6. helyen fejezett be. Ilyen esetekben elvárható lenne a kompenzáció, ahogyan Romain Grosjean 2017-es malajziai eseténél is történt. Akkor a Haas istállója végül pénzügyi elégtételt kapott a sepangi szervezőktől.

A Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur elárulta, beszélni fognak majd a Las Vegas-i verseny szervezőivel is, azonban most közvetlenül a Liberty Mediával és az F1-gyel kell tárgyalnia, mivel ők voltak a hétvége promóterei.



"Ez egy privát beszélgetés lesz, amit lefolytatok majd az illetékesekkel. A költségvetési limitből nem lehet kizárni a baleseteket. Nekünk azonban sok extra költségünk keletkezett. Megsérült az utascella, a váltó, az akkumulátor, a motornak is annyi. Sok pénzügyi következménye van ennek, miközben a tartalékalkatrészeket is befolyásolja"- mondta a francia szakember.



Vasseur emellett azt állította, hogy a pályabírók sárga zászlót lengettek a kilazult csatornafedél miatt, de az edzést csak azok után állították meg piros zászlóval, hogy Sainz nagyjából egy perccel később áthajtott rajta, majd megállt a pálya szélén.



"A sárga azt jelenti, hogy láttak valamit, de mégis egy percbe telt, mire jött a piros zászló, miközben egy egyenesben lévő fémdarabról van szó, és az autók 340 km/h-val érkeznek ott. Nem is tudtuk, hogy törmelék van a pályán. Nem tudtuk, miért van sárga zászló. Engem tehát egy kicsit jobban zavar, miként kezelték azt, mint maga a baleset."