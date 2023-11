Ezért dühösek a nézők a Forma-1-re Las Vegasban

A Las Vegas-i Forma-1-es futam első napja sokáig emlékezetes marad. Az első szabadedzést egy rosszul rögzített csatornafedél miatt idő előtt fel kellett függeszteni, a második pedig a javítások miatt csúszott majdnem három órát.

Az incidens a csapatokon és a versenyzőkön kívül a nézőket is érintette, hiszen aki csak csütörtökre váltott jegyet, az nagyjából 10 percet élvezhetett az első szabadedzésből, a másodikra pedig be sem juthatott. A Las Vegas-i második gyakorlásra már nem engedték be a nézőket, egészen egyszerűen azért, mert a szabadedzés végére lejárt a munkaideje a kiszolgáló személyzetnek.

A versenyzők helyi idő szerint hajnali 2.30 és 4.00 között üres lelátók előtt köröztek, mert a fenti okok miatt nem engedték be a nézőket. Ezek után a szurkolók jogosan várták a kompenzációt, ami meg is érkezett, csak éppen nem a várt formában.

A szurkolókat emailben tájékoztatták, hogy kompenzálják a jegyárakat, csak éppen nem pénzt kapnak vissza, hanem egy vouchert, amivel a Las Vegas Grand Prix Official Shopban vásárolhatnak F1-es termékeket.

A harmadik szabadedzés már rendben, nézők előtt zajlott, az időmérő magyar idő szerint 9.00 órakor kezdődik majd.